Смерть ребенка: подозреваемые полисмены уволены

Подозреваемых в причастности к убийству ребенка сотрудников полиции из Переяслав-Хмельницкого Киевской области Иван Приходько и Владимир Петровец уволены со службы.

Об этом "Украинской правде" сообщил 5 июня спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом", - сказал Тракало.

Он также напомнил, что один из подозреваемых в свое время не прошел переаттестацию и восстановился в преобразованной Национальной полиции через суд.

"Если бы суд тогда не восстановил его на работе, возможно, этой трагедии и не произошло", - отметил Тракало.

Спикер Нацполиции подчеркнул, что теперь правоохранители будут ждать вердикта суда в этом резонансном уголовном производстве.

"Виновные в этой страшной беде должны понести суровую уголовную ответственность и наказание", - резюмировал Тракало.

Подробнее о трагедии читайте в материале УП "Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских на сегодня"

Напомним: