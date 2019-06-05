Смерть ребенка: подозреваемые полисмены уволены
Подозреваемых в причастности к убийству ребенка сотрудников полиции из Переяслав-Хмельницкого Киевской области Иван Приходько и Владимир Петровец уволены со службы.
Об этом "Украинской правде" сообщил 5 июня спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.
"Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом", - сказал Тракало.
Он также напомнил, что один из подозреваемых в свое время не прошел переаттестацию и восстановился в преобразованной Национальной полиции через суд.
"Если бы суд тогда не восстановил его на работе, возможно, этой трагедии и не произошло", - отметил Тракало.
Спикер Нацполиции подчеркнул, что теперь правоохранители будут ждать вердикта суда в этом резонансном уголовном производстве.
"Виновные в этой страшной беде должны понести суровую уголовную ответственность и наказание", - резюмировал Тракало.
Подробнее о трагедии читайте в материале УП "Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских на сегодня"
Напомним:
- 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
- Двум сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня раненый патрульными 5-летний мальчик умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
- Позднее действия сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого переквалифицировали в "умышленное убийство малолетнего ребенка по предварительному сговору". Им грозит пожизненное заключение.
- 4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 дней без права внесения залога полицейского Ивана Приходько, который является одним из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.
- Прокуроры утверждают, что выстрел именно Приходько стал причиной гибели ребенка.
- Такую же меру пресечения суд избрал и для второго подозреваемого Владимира Петровца.
- 4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Аваков заявил, что не намерен подавать в отставку.