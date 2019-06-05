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Смерть ребенка: подозреваемые полисмены уволены

Среда, 5 июня 2019, 20:48

Подозреваемых в причастности к убийству ребенка сотрудников полиции из Переяслав-Хмельницкого Киевской области Иван Приходько и Владимир Петровец уволены со службы.

Об этом "Украинской правде" сообщил 5 июня спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом", - сказал Тракало.

Он также напомнил, что один из подозреваемых в свое время не прошел переаттестацию и восстановился в преобразованной Национальной полиции через суд.

"Если бы суд тогда не восстановил его на работе, возможно, этой трагедии и не произошло", - отметил Тракало.

Спикер Нацполиции подчеркнул, что теперь правоохранители будут ждать вердикта суда в этом резонансном уголовном производстве.

"Виновные в этой страшной беде должны понести суровую уголовную ответственность и наказание", - резюмировал Тракало.

Подробнее о трагедии читайте в материале УП "Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских на сегодня"

Напомним: 

  • 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
  • Двум сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
  • 3 июня раненый патрульными 5-летний мальчик умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
  • Позднее действия сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого переквалифицировали в "умышленное убийство малолетнего ребенка по предварительному сговору". Им грозит пожизненное заключение.
  • 4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 дней без права внесения залога полицейского Ивана Приходько, который является одним из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.
  • Прокуроры утверждают, что выстрел именно Приходько стал причиной гибели ребенка.
  • Такую же меру пресечения суд избрал и для второго подозреваемого Владимира Петровца.
  • 4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
  • Аваков заявил, что не намерен подавать в отставку.

Валентина Романенко, УП
Темы: полиция
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