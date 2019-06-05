MH17: появились новые доказательства против России

Опубликованы документы, которые являются дополнительным доказательством того, что ракетный комплекс "Бук", сбивший впоследствии малайзийский "Боинг", доставили из России.

Об этом сообщает российская "Новая газета".

По информации издания, в его распоряжение поступили документы российских военных, которые могут подтвердить, что установку привезли из РФ.

В частности, это - телефонограмма от 22 июня 2014 года, в которой говорится о приказе начальникам курской и воронежской военных автомобильных инспекций организовать 23 июня сопровождение военной техники по дорогам общего пользования.

"Приказ направляется, в частности, руководству 56-й курской и 47-й воронежской ВАИ, что снова подтверждает установленный маршрут движения (из Курска на Донбасс – ред.)", - пишет газета.

Отмечается, что телефонограмма подтверждает версию авторов портала Bellingcat об участии личного состава и грузовиков 69-й бригады в перемещении техники из Курска, высказанную ими еще в 2017 году.

В другой бумаге, по данным издания, подписанной подполковником из 69-й бригады Аладьиным, приводится список нескольких грузовиков с водителями, которые прибудут в Курск из Белгорода, чтобы отправиться далее. В частности, там фигурирует КамАЗ с "черным" госномером 4267 АН и его водитель — рядовой Бутиков А.Н.

"Позже именно этот КамАЗ попадет в объективы любительской съемки при перевозке "Бука 332" в Миллерово", - поясняет автор материала.

Кроме того, у редакции есть приказ за подписью врио командира части 32406 подполковника Демидова и врио начальника штаба майора Горбатых. Из него следует, что более 170 курских военных 15 июля 2014 года прибыли в Миллерово, что на границе с Украиной. В качестве основания приводится телеграмма начальника войск ПВО РФ от 13.07.2014.

По словам автора, из полученных документов следует, что противоракетчики прибыли в Миллерово почти на три недели позже, чем их техника; они были зачислены на котловое довольствие, тут же с него сняты, но при этом получили сухпайки на 5 суток.

"Судя по этим деталям, противоракетчики явно не собирались долго задерживаться с "боевым дежурством" в 30 км от границы и вместе с сухпайками будто отправились из Миллерово в другое место. Так ли это? И как объяснить, что вскоре одна из машин курской бригады ПВО оказалась замеченной по другую сторону границы?" - говорится в статье.

Отмечается, что факт прибытия военнослужащих из курской части в приграничное Миллерово с датой 15 июля усугубляет подозрения и обосновывает вопросы, высказанные следователями JIT в 2018 году - например, кто осуществлял переброску боевой машины туда и обратно и кто был в экипаже? Есть ли их имена в списке 170 военных из 53-й бригады, прибывших на "боевое дежурство" к границе? Кто отдавал им приказы?

Напомним: