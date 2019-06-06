CNN через суд требует, чтобы ФБР предоставило материалы расследования Мюллера

Телеканал CNN подал в суд на ФБР с требованием предоставить доступ к материалам дела и другим документам, связанным с допросами около 500 свидетелей, по расследованию специального прокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы в США.

Об этом пишет Bloomberg.

После завершения двухлетнего расследование Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года, демократы и новостные организации требуют доступа к его основным результатам и выводам, включая материалы большого жюри.

Как утверждается, телеканал CNN подготовил в соответствии с Законом о свободе информации запрос о предоставлении документов, но Федеральное бюро расследований не ответило на него.

Телеканал CNN добивается судебного решения, заставляющего ФБР передать документы.

"CNN стремится выполнять свои журналистские функции и предоставлять общественности документы, подробно описывающие беспрецедентное расследование Специальным прокурором в отношении высокопоставленных чиновников в правительстве США - президента и его сотрудников", - заявляет телеканал.

На просьбу о комментарии по поводу судебных исков ФБР не ответило.

Напомним: