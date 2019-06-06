CNN через суд требует, чтобы ФБР предоставило материалы расследования Мюллера
Телеканал CNN подал в суд на ФБР с требованием предоставить доступ к материалам дела и другим документам, связанным с допросами около 500 свидетелей, по расследованию специального прокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы в США.
Об этом пишет Bloomberg.
После завершения двухлетнего расследование Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года, демократы и новостные организации требуют доступа к его основным результатам и выводам, включая материалы большого жюри.
Как утверждается, телеканал CNN подготовил в соответствии с Законом о свободе информации запрос о предоставлении документов, но Федеральное бюро расследований не ответило на него.
Телеканал CNN добивается судебного решения, заставляющего ФБР передать документы.
"CNN стремится выполнять свои журналистские функции и предоставлять общественности документы, подробно описывающие беспрецедентное расследование Специальным прокурором в отношении высокопоставленных чиновников в правительстве США - президента и его сотрудников", - заявляет телеканал.
На просьбу о комментарии по поводу судебных исков ФБР не ответило.
Напомним:
- 22 марта Мюллер передал генпрокурору США Уильму Барру копию своего конфиденциального отчета по российскому расследованию.
- Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что между членами избирательной кампании президента США Дональда Трампа и РФ был сговор.
- 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора.
- Согласно итогам расследования, проведенного Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.
- Влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
- Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке.
- Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.
- Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.
- Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.
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