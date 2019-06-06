"Динамо" продлило контракт с Хацкевичем

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Четверг, 6 июня 2019, 19:41

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) подписал новый контракт с 45-летним белорусом Александром Хацкевичем, который продолжит работать на посту главного тренера команды.

Об этом сообщает пресс-служба ФК.

По ее данным, новое соглашение рассчитано на два года.

"Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе - ввести в состав как можно больше молодежи", - прокомментировал событие президент "Динамо" Игорь Суркис.

Он отметил также, что задача Хацкевича в новом сезоне - попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, "потому что "Динамо" уже три сезона не выиграет титулы".

Сам Хацкевич признает, что клубу нужно поиграть в Лиге чемпионов.

"Все - и болельщики, и тренеры, и футболисты, и президент клуба, соскучились по Лиге чемпионов. Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные - вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины", - отметил он.

 

Напомним:

  • Хацкевич возглавил киевское "Динамо" в июне 2017 года и с тех пор провел во главе команды 100 официальных матчей, в которых "бело-синие" одержали 60 побед, 24 раза сыграли вничью и 16 раз проиграли.
  • В 2018 году "Динамо" под руководством Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.

Украинская правда

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Темы: футбол спорт


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