Тренер Нацсборной погорела на взятке

6545 просмотров
Пятница, 7 июня 2019, 17:27

Правоохранители задержали главного тренера Национальной сборной команды Украины по подводному спорту и подводной деятельности на взятке в 20 тысяч гривен.

Об этом 7 июня сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что женщина, которая также является сотрудницей "Укрспортобеспечения" Министерства молодежи и спорта, требовала 20 тысяч гривен от тренера одной из частных ДЮСШ.

 

"За эту сумму злоумышленница обещала беспрепятственное участие его воспитанников в чемпионате Европы по плаванию в ластах", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители задержали чиновницу в Киеве во время получения взятки.

 

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной подозрения в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки) и избрании меры пресечения.

 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: СБУ взятка спорт


powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ упредила мощный теракт в Запорожье со взрывчаткой из Донецка 7 июня 2019, 13:31
СБУ задержала агента ФСБ, вербовал "спецов" и готовил убийства 6 июня 2019, 14:11
Рада провалила отставку Грицака вслед за Климкиным и Полтораком 6 июня 2019, 13:43
Все новости
Главные новости
Луценко открыл несколько дел за предложения по Донбассу, о которых говорил Кучма
Порошенко призвал разведку устроить Зеленскому "ликбез"
Экс-глава Хозсуда времен Януковича отсудил себе статус и часть имущества
Вместе с Гройсманом на выборы пойдет часть министров и депутаты НФ
Все новости
еда

10 причин есть огурцы летом

здоровье

9 причин, почему появляются судороги в ногах и советы, как их остановить

безопасность

Осторожно, ботулизм! Кто рискует подхватить, симптомы и лечение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів