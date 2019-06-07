Тренер Нацсборной погорела на взятке

Правоохранители задержали главного тренера Национальной сборной команды Украины по подводному спорту и подводной деятельности на взятке в 20 тысяч гривен.

Об этом 7 июня сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что женщина, которая также является сотрудницей "Укрспортобеспечения" Министерства молодежи и спорта, требовала 20 тысяч гривен от тренера одной из частных ДЮСШ.

"За эту сумму злоумышленница обещала беспрепятственное участие его воспитанников в чемпионате Европы по плаванию в ластах", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители задержали чиновницу в Киеве во время получения взятки.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной подозрения в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки) и избрании меры пресечения.