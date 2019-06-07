Украина разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020

Сборная Украины по футболу в третьем туре квалификации на Евро-2020 в прекрасном стиле со счетом 5:0 разгромила команду Сербии.

Матч прошел в пятницу, 7 июня, на "Арене-Львов" при заполненном стадионе.

Украинская команда выдала великолепные стартовые минуты матча с мощным прессингом и быстрыми атаками. Сербия со своим звездным составом не всегда успевала за скоростью развития атак сине-желтых.

На 26-й минуте украинцы открывают счет в игре. После паса с фланга от Александра Караваева в штрафную Виктор Цыганков ударом в одно касание отправляет мяч в нижний угол ворот сборной Сербии - 1:0.

Через две минуты Цыганков удваивает счет в игре. Роман Яремчук в центре поборолся за мяч и отпасовал на ход Цыганкову, который ударом метров с 23-х в верхний угол ворот делает счет 2:0.

Но и на этом сборная Украины не остановилась в первом тайме. Удар Евгения Коноплянки отбил перед собой Марко Дмитрович, а на добивание вышел Яремчук, но попал прямо во вратаря сербов. Еще один момент был у Цыганкова, но его удар с угла вратарской Митрович в этот раз парировал.

У ворот сборной Украины можно вспомнить два полумомента в Александра Прийовича. Первый удар пришелся мимо ворот, а еще в одном моменте не дал сербу пробить с нескольких метров Виталий Миколенко.

На 40-й секунде второго тайма разгром сербов продолжается. Коноплянка своим фирменным ударом с линии штрафной забивает третий гол в ворота Митровича - 3:0.

На 59-й минуте Яремчук отмечается голом за сборную Украины. После прострела с фланга от Караваева Яремчук метров с 13-ти пробивает в нижний угол ворот - 4:0. Далее пришло время оформить дубль для Коноплянки. На 75-й минуте Евгений снова сместился в центр штрафной и пробил в угол ворот своим классическим ударом - 5:0.

Сборная Сербии во втором тайме опять ничего не сумела противопоставить чудесной игре подопечных Андрея Шевченко.

После победы над Сербией сборная Украины после трех матчей с семью очками продолжает возглавлять свою отборочную группу. Свой следующий матч в отборе на Евро-2020 сине-желтые также проведут во Львове 10 июня, где будут играть с командой Люксембурга.