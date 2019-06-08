Война на востоке: 28 обстрелов, 2 бойцов ООС погибли, 12 пострадали
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями 152 и 122-мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов;
- пять раз в районе города Павлополь - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;
- четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- из артиллерии 152 мм, минометов 82 мм у Новоалександровки Второй;
- дважды вблизи Марьинки - из 82 мм минометов и стрелкового оружия;
- два раза из гранатометов и пулеметов у Новогригорьевки;
- из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Гнутово;
- из противотанковых гранатометов у Николаевки;
- из автоматических гранатометов и стрелкового оружия у Авдеевки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны семь раз:
- вблизи населенного пункта Новолуганское - из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Станицы Луганской из стрелкового оружия;
- у Крымского из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды с вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов у Майского;
- из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Зайцевого.
Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевые травмы. Военные отметили, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 7 июня двое оккупантов были уничтожены и еще 1 ранен.
По состоянию на 7:00 8 июня враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил из крупнокалиберных пулеметов один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Широкино.