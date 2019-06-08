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Війна на сході: 28 обстрілів, 2 бійців ООС загинули, 12 постраждали

Субота, 8 червня 2019, 08:19

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, з них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122-мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерії 152 мм, мінометів калібру 82 мм та гранатометів;
  • п’ять разів в районі міста Павлопіль – з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;
  • чотири рази в районі населеного пункту Водяне – з озброєння бойових машин піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • з артилерії 152 мм, мінометів 82 мм біля Новоолександрівки Другої;
  • двічі поблизу Мар’їнки – з 82 мм мінометів та стрілецької зброї;
  • два рази з гранатометів та кулеметів біля Новогригорівки;
  • з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Гнутове;
  • з протитанкових  гранатометів біля Миколаївки;
  • з автоматичних  гранатометів та стрілецької зброї біля Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні сім разів:

  • поблизу населеного пункту Новолуганське – зі 122 мм артилерії та 120 мм мінометів 120 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • біля Станиці Луганської зі стрілецької зброї;
  • біля  Кримського з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • двічі  з озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів біля Травневого;
  • з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Зайцевого.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, п’ять отримали поранення та 7 осіб зазнали бойових травм. Військові зазначили, що на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 7 червня двох окупантів було знищено та ще 1 поранено.

Станом на 7:00 8 червня ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив з великокаліберних кулеметів один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Широкине.

Теми: ООСбойові дії
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