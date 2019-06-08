После съезда партии Вакарчук даст бесплатный концерт

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Суббота, 8 июня 2019, 18:04

После официальной части съезда партии Святослава Вакарчука "Голос" состоится бесплатный концерт "Океана Эльзы".

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе партии.

"После официальной части съезда, концерт "ОЭ" в 20:00", - сообщили в "Голосе".

Вход на концерт будет свободным. Само действо состоится на Старокиевской горе возле Исторического музея.

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Напомним:

  • 6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на выборах.
  • В "Голосе" заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
  • Вакарчук заявил, что сам возглавит список партии "Голос", а другие люди в нем "приятно удивят".
  • Ранее в интервью УП Вакарчук заявлял, что считает, что "некорректно и неправильно манипулировать зрителями и слушателями группы "Океан Эльзы", которые приходят к нам на концерт. Они пришли послушать музыку и получить энергию, которую мы им даем. Я считаю, что это было бы просто морально неэтично и безответственно, если бы я приводил людей на концерт, чтобы агитировать со сцены".
  • Регистрация партии Вакарчука в Минюсте состоялась путем переименования уже существующей партии. По данным аналитической платформы YouControl, это - зарегистрированная в феврале 2015 партия "Платформа инициатив".
  • Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его партия не возьмет "ни копейки" от олигархов.
  • Главной задачей как политика лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук считает освобождение граждан Украины, незаконно находящихся в заключении на территории РФ.
  • Согласно последнему опросу соцгруппы "Рейтинг", список партий возглавляет президентская партия "Слуга народа", которую готова поддержать почти половина избирателей - 48,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Пятипроцентный проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,7%, "Европейская Солидарность" - 7,8%, "Батькивщина" - 6,9% и партия "Голос" - 5,6% .

Украинская правда

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Темы: виборы Вакарчук Киев


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