После съезда партии Вакарчук даст бесплатный концерт

После официальной части съезда партии Святослава Вакарчука "Голос" состоится бесплатный концерт "Океана Эльзы".

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе партии.

"После официальной части съезда, концерт "ОЭ" в 20:00", - сообщили в "Голосе".

Вход на концерт будет свободным. Само действо состоится на Старокиевской горе возле Исторического музея.

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