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РФ: журналиста с сотрясением мозга после задержания выписали и повезли в суд

Суббота, 8 июня 2019, 21:20

Российского журналиста "Медузы" Ивана Голунова срочно выписали из больницы, куда он попал после задержания и сотрясения мозга, и доставили в суд для рассмотрения ходатайства о его аресте. 

Об этом сообщает "Новая газета". 

Отмечается, что Голунова доставили в Никулинский суд Москвы, куда поступило ходатайство следователя о заключении журналиста под стражу. 

"Следователь вызвал в суд адвоката по назначению. В суде потеряли ордер адвоката Ольги Динзе, из-за чего ей не дают ознакомиться с материалами дела", - сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. 

Позже 8 июня Никулинский райсуд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Суд также запретил Голунову пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела.

О домашнем аресте просила защита журналиста. Следствие и прокуратура ходатайствовали о помещении Голунова под стражу.

Ранее главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что в больнице Голунов прошел томографию грудной клетки и головы, врачи осмотрели брюшную полость.

"Обнаружены гематомы, ссадины, ушибы мягких тканей тела. Оказалось, что ему необходимо сделать прививку от столбняка", - сообщил Венедиктов. 

"Врачи бригады скорой помощи, которая привеза Голунова в больницу, сообщили, что обнаружили у журналиста подозрения на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Его адвокат Дмитрий Джулай отмечал, что Голунов еле держался на стуле и не понимал, что происходит", - пишет НГ. 

Напомним, 

  • Корреспондент отдела расследований портала "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов успел сообщить друзьям, что ему подбросили наркотики, а при задержании и в отделении полиции его избивали.
  • В пятницу в Москве прошли одиночные пикеты против задержания журналиста.
  • В субботу Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. 
  • После задержания Голунова около 16 часов не позволяли обратиться к адвокату, в полиции журналиста избили, не позволив вызвать скорую помощь.
  • Позже стало известно, что Голунова направили на обследование в больницу.

Темы: РосcияСМИсуд
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