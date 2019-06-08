РФ: журналиста с сотрясением мозга после задержания выписали и повезли в суд

Российского журналиста "Медузы" Ивана Голунова срочно выписали из больницы, куда он попал после задержания и сотрясения мозга, и доставили в суд для рассмотрения ходатайства о его аресте.

Об этом сообщает "Новая газета".

Отмечается, что Голунова доставили в Никулинский суд Москвы, куда поступило ходатайство следователя о заключении журналиста под стражу.

"Следователь вызвал в суд адвоката по назначению. В суде потеряли ордер адвоката Ольги Динзе, из-за чего ей не дают ознакомиться с материалами дела", - сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Позже 8 июня Никулинский райсуд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Суд также запретил Голунову пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела.

О домашнем аресте просила защита журналиста. Следствие и прокуратура ходатайствовали о помещении Голунова под стражу.

Реакция людей у суда после объявления о домашнем аресте pic.twitter.com/6195nxmfYr — Meduza (@meduzaproject) 8 червня 2019 р.

Ранее главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что в больнице Голунов прошел томографию грудной клетки и головы, врачи осмотрели брюшную полость.

"Обнаружены гематомы, ссадины, ушибы мягких тканей тела. Оказалось, что ему необходимо сделать прививку от столбняка", - сообщил Венедиктов.

"Врачи бригады скорой помощи, которая привеза Голунова в больницу, сообщили, что обнаружили у журналиста подозрения на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Его адвокат Дмитрий Джулай отмечал, что Голунов еле держался на стуле и не понимал, что происходит", - пишет НГ.

Напомним,