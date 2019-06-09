Боевики вновь сорвали разведения сил в Станице Луганской - ООС

8 июня боевики на Донбассе обстреляли Станицу Луганскую, чем снова сорвали разведения сил и средств на этом участке, запланированное на 16 июня.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр ООС.

"8 июня, с 20:55 по 21:35 вооруженные формирования Российской Федерации по направлению населенного пункта Николаевка в который раз совершили обстрел населенного пункта Станица Луганск из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС заявили, что это в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские договоренности по разведению сил и средств на данном участке местности, которое было спланировано на 16 июня.

Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток.

"Учитывая указанное, датой следующего разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская", может быть 17 июня 2019 года, только при условии сохранения режима "Тишины" к указанному сроку", - говорится в заявлении.