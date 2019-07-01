В зоне ООС потушили масштабный пожар - подозревают диверсию

Бойцы ООС на Приазовье потушили масштабный пожар, который угрожал позициям украинских военных. Не исключается, что он вспыхнул вследствие диверсии.

Об этом вечером 30 июня сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

"Сильнее пламя и едкий дым подбирались к позициям наших защитников. Большую опасность несло то, что начали детонировать неразорвавшиеся снаряды, оставшиеся с тех пор, когда мирный город начали обстреливать оккупационные войска РФ", - подчеркнули в штабе.

Отмечается, что загорелась сухая трава возле сел Широкино и Бердянское. Местные жители села Бердянское утром начали тушить пожар, который угрожал их домам и посевам.

"Боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под руками: ветвями, лопатами. Неизвестно, от чего загорелось. Возможно, умышленный поджог. На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов", - рассказал военнослужащий с позывным "Сержант".

Все фото: Штаб ООС

"Выгорела трава, посадки, чтобы погасить такой большой пожар, военным и спасателям ГСЧС понадобилось более восьми часов", - заявил руководитель военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко.

По его словам, среди вероятных причин пожара не исключается вариант диверсии.