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Эрдоган: Турция ожидает прибытия первых систем С-400 через 10 дней

Понедельник, 1 июля 2019, 05:34

Заказанные Анкарой в России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 прибудут в Турцию в течение ближайших 10 дней.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. передает телеканал NTV.

"Мы сможем без проблем урегулировать разногласия с США", - сказал Эрдоган после переговоров с Трампом на полях саммита G20 в Японии.

На вопрос о возможной покупке американских ракет Patriot, президент Турции ответил: "С-400 стоят трех Patriot. Даже при условии, что С-400 и Patriot были бы одинаковыми, а они не одинаковые, мы будем учитывать наши интересы".

Напомним:

  • Перед этим Эрдоган заявил, что США не будут вводить санкции против Турции в ответ на покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
  • Ранее Соединенные Штаты решили прекратить прием новых военных пилотов из Турции для обучения пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой ЗРК С-400 в России.
  • США и Турция, два союзника по НАТО, в течение нескольких месяцев спорят из-за закупки Анкарой российской системы С-400. Вашингтон заявляет, что система представляет угрозу истребителям F-35, которые Турция планирует закупить у США.

Темы: ТурцияРосcия
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