Эрдоган: Турция ожидает прибытия первых систем С-400 через 10 дней

Заказанные Анкарой в России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 прибудут в Турцию в течение ближайших 10 дней.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. передает телеканал NTV.

"Мы сможем без проблем урегулировать разногласия с США", - сказал Эрдоган после переговоров с Трампом на полях саммита G20 в Японии.

На вопрос о возможной покупке американских ракет Patriot, президент Турции ответил: "С-400 стоят трех Patriot. Даже при условии, что С-400 и Patriot были бы одинаковыми, а они не одинаковые, мы будем учитывать наши интересы".

Напомним: