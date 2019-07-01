Патрульные попали под обстрел боевиков на Донбассе: двое пострадавших

Патрульные полицейские Авдеевки попали под вражеский огонь во время вечернего патрулирования Верхнеторецкого, пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

"30 июня под обстрел боевиков попал наряд полиции. В результате двое полицейских 41 и 47 лет получили контузию, поврежден служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

Полицейские находятся в военном госпитале в г. Часов Яр.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) УКУ.

В полиции напомнили, что правоохранители ежедневно осуществляют патрулирование населенных пунктов на линии разграничения, чтобы оказывать помощь гражданам.