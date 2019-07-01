Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Патрульные попали под обстрел боевиков на Донбассе: двое пострадавших

Понедельник, 1 июля 2019, 13:35

Патрульные полицейские Авдеевки попали под вражеский огонь во время вечернего патрулирования Верхнеторецкого, пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

"30 июня под обстрел боевиков попал наряд полиции. В результате двое полицейских 41 и 47 лет получили контузию, поврежден служебный автомобиль", - говорится в сообщении. 

 

Полицейские находятся в военном госпитале в г. Часов Яр.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) УКУ.

В полиции напомнили, что правоохранители ежедневно осуществляют патрулирование населенных пунктов на линии разграничения, чтобы оказывать помощь гражданам.

Украинская правда
Темы: Донбассполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: