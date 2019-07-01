Патрульные попали под обстрел боевиков на Донбассе: двое пострадавших
Понедельник, 1 июля 2019, 13:35
Патрульные полицейские Авдеевки попали под вражеский огонь во время вечернего патрулирования Верхнеторецкого, пострадали два человека.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.
"30 июня под обстрел боевиков попал наряд полиции. В результате двое полицейских 41 и 47 лет получили контузию, поврежден служебный автомобиль", - говорится в сообщении.
Полицейские находятся в военном госпитале в г. Часов Яр.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) УКУ.
В полиции напомнили, что правоохранители ежедневно осуществляют патрулирование населенных пунктов на линии разграничения, чтобы оказывать помощь гражданам.
Украинская правда