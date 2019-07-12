У Зеленского сомневаются, подписывать ли новый избирательный кодекс

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с нарушением регламента, поэтому в Офисе главы государства его тщательно изучат прежде чем президент решит, будет ли его подписывать.

Об этом он сказал в четверг в вечернем эфире телеканала 1+1, сообщает Укринформ.

"Будет ли он подписан? Безусловно, мы проанализируем, потому что видим нарушения регламента при принятии этих вещей", - сказал Стефанчук.

Он напомнил о том, что Избирательный кодекс был принят после 17 голосования.

"Родили Избирательный кодекс, которого практически никто не видел и не читал. Когда у меня спрашивают, как я отношуськ Избирательному кодексу, я не могу сказать. Знаю избирательный кодекс, знаю 2,4 тысячи поправок, а за что голосовали депутаты - я не знаю. Какая-то такая система принятия решений очень интересная", - подчеркнул представитель главы государства.

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