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Пятница, 12 июля 2019, 05:03

У Зеленского сомневаются, подписывать ли новый избирательный кодекс

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с нарушением регламента, поэтому в Офисе главы государства его тщательно изучат прежде чем президент решит, будет ли его подписывать.

Об этом он сказал в четверг в вечернем эфире телеканала 1+1, сообщает Укринформ.

"Будет ли он подписан? Безусловно, мы проанализируем, потому что видим нарушения регламента при принятии этих вещей", - сказал Стефанчук.

Он напомнил о том, что Избирательный кодекс был принят после 17 голосования.

"Родили Избирательный кодекс, которого практически никто не видел и не читал. Когда у меня спрашивают, как  я отношуськ Избирательному кодексу, я не могу сказать. Знаю избирательный кодекс, знаю 2,4 тысячи поправок, а за что голосовали депутаты - я не знаю. Какая-то такая система принятия решений очень интересная", - подчеркнул представитель главы государства.

Напоминаем:

  • Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки.
  • Проект Избирательного кодекса (№3112-1), предложенный Андреем Парубием, Александром Черненко и Леонидом Емцем, прошел первое чтение еще 7 ноября 2017 года.
  • Он предусматривает "открытые списки". Как объяснял инициатор законопроекта Леонид Емец, речь идет о региональные открытые списках в 27 избирательных регионах – и лидер политсилы не сможет влиять на место кандидата в избирательном списке.
  • С 6 июня Рада рассматривала правки к Избирательному кодексу, которых насчитывалось 4568.
  • Пока что окончательная версия документа не опубликована.

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Темы: ЗеленскийвиборыВерховная Рада
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