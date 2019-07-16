Новости 16 июля: Экстрадиция Фирташа, свежие рейтинги, решения КС и судьба закона о языке

Австрия дала разрешение на экстрадицию Фирташа, "Голос" может не попасть в Раду, Конституционный суд признал конституционными законы про декоммунизацию и образование, Совбез ООН созвал заседание из-за украинского закона о языке — новости, которые были актуальны 16 июля.

Об экстрадиции Фирташа

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Но пока Фирташ останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдачу США отложено.

О рейтингах

Результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 3 по 13 июля, свидетельствуют о том, что за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 52,3% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.

За партию "Оппозиционная платформа - "За Жизнь" - 10,3%, за партию "Европейская Солидарность" - 7,9%, за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 5,8%, за партию "Сила и Честь" - 5,1%. Вместе с тем сообщается, что партия "Голос" близка к проходу в парламент, за нее готовы проголосовать 4% респондентов.

О решениях КС

Сегодня Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации.

Позже Конституционный суд также признал конституционным закон "Об образовании".

О судьбе языкового закона

16 июля Совет национальной безопасности ООН на своем заседании обсудит украинский закон о языке, который в этот день вступил в силу. Заседание было инициировано делегацией России.

Также сегодня партия "Оппозиционный блок" подала в Верховную Раду законопроект об отмене языкового закона. Авторами законопроекта выступили нардепы Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

Во время переговоров советников президентов в "нормандском формате" 12 июля были достигнуты договоренности о "хлебном" перемирии на Донбассе и обмене "определенными количествами" пленных. По словам заместителя главы ОПУ Вадима Пристайка, стороны договорились в течение месяца осуществить обмен пленными в возможных форматах 10 на 10 или 15 на 15.

Президент Владимир Зеленский поставил Министерству молодежи и спорта и Национальному олимпийскому комитету задачу разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпиады.

Государственная таможенная служба, которую возглавляет Максим Нефьодов, получила регистрацию как юридическое лицо в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Святошинский райсуд Киева отпустил под домашний арест одного из экс-беркутовцев, подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана, Сергея Тамтуру под домашний арест.