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Новини 16 липня: Екстрадиція Фірташа, свіжий рейтинг, рішення КС та доля закону про мову

Вівторок, 16 липня 2019, 21:20

Австрія дала дозвіл на екстрадицію Фірташа, "Голос" може не потрапити у Раду, Конституційний суд визнав конституційними закони про декомунізацію та освіту, Радбез ООН скликав засідання через український закон про мову — новини, які були актуальні 16 липня.

Про екстрадицію Фірташа

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Але поки Фірташ залишиться в Австрії. Адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Доки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання, видачу США відтерміновано.

Про рейтинги

Результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 3 по 13 липня, свідчать про те, що за партію "Слуга народу" готові проголосувати 52,3% опитаних українців, які визначилися з вибором.

За партію "Опозиційна платформа – "За Життя" - 10,3%, за партію "Європейська Солідарність" - 7,9%, за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 5,8%, за партію "Сила і Честь" - 5,1%. Разом з тим повідомляється, що партія "Голос" близька до проходу до парламенту, за неї готові проголосувати 4% респондентів.

Про рішення КС

Сьогодні Конституційний суд визнав конституційним закон про декомунізацію.

Пізніше Конституційний суд також визнав конституційним закон "Про освіту".

Про долю мовного закону

16 липня Рада національної безпеки ООН на своєму засіданні обговорить український закон про мову, який цього дня набув чинності. Засідання було ініційоване делегацією Росії.

Також сьогодні партія "Опозиційний блок" подала до Верховної Ради законопроект про скасування мовного закону. Авторами законопроекту виступили нардепи від Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Євген Мураєв. 

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає більше 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

Під час переговорів радників президентів у "нормандському форматі" 12 липня було досягнуто домовленостей про "хлібне" перемир’я на Донбасі та обмін "певними кількостями" полонених. За словами заступника глави ОПУ Вадима Пристайка, сторони домовились протягом місяця здійснити обмін полоненими у можливих форматах 10 на 10 або 15 на 15.

Президент Володимир Зеленський поставив Міністерству молоді та спорту та Національному олімпійському комітету завдання розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпіади.

Державна митна служба, яку віднедавна очолює Максим Нефьодов, отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

Святошинський райсуд Києва відпустив під домашній арешт одного з екс-беркутівців, підозрюваних у розстрілі активістів Євромайдану, Сергія Тамтуру під домашній арешт.

Українська правда

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