Зеленский в Канаде подтвердил курс Украины на членство в ЕС и НАТО

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Вторник, 2 июля 2019, 16:48

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Об этом шла речь во время встречи в рамках визита Зеленского в Канаду 2 июля, информирует официальный сайт главы государства.

"Кроме того, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны", – говорится в сообщении.

 
администрация президента

Отмечается также, что президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН.

Украинская правда

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Темы: Зеленский НАТО ЕС Канада


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