Зеленский в Канаде подтвердил курс Украины на членство в ЕС и НАТО
Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.
Об этом шла речь во время встречи в рамках визита Зеленского в Канаду 2 июля, информирует официальный сайт главы государства.
"Кроме того, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua