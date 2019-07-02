Зеленский в Канаде подтвердил курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Об этом шла речь во время встречи в рамках визита Зеленского в Канаду 2 июля, информирует официальный сайт главы государства.

"Кроме того, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны", – говорится в сообщении.

администрация президента

Отмечается также, что президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН.