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В киевском метро открыли необычный офис полиции

Пятница, 5 июля 2019, 13:51

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал первый открытый офис полиции метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что стеклянный офис открыли на станции метро "Лукьяновская".

"Этот офис - абсолютно прозрачное помещение со стеклянными стенами. Все видят, что здесь происходит и как работает полиция", - рассказал Кличко.

 
фото КГГА
 
фото КГГА

По его словам, помещение спроектировано по стандартам "прозрачного" офиса. В частности, правоохранители в реальном времени через систему видеонаблюдения могут мониторить ситуацию на станции и оперативно реагировать на любые вызовы, а пассажиры смогут обратиться за помощью полиции.

 
фото КГГА
 
фото КГГА

Кроме того, он добавил, что в открытом офисе полиции метрополитена есть и автоматический дефибриллятор для оказания помощи пассажирам.

 
фото КГГА

"Пока проект будет работать в пилотном режиме. Ближайшие месяцы правоохранители будут анализировать работу в таком формате. И, если она докажет свою эффективность, подобные офисы будут открыты на наиболее загруженных станциях метрополитена, по его пересадочных узлах", -заявил мэр Киева.

Напомним:

  • В 2016 году недалеко от железнодорожной станции "Караваевы дачи" и радиорынке также открыли офис полиции с прозрачными стенами и современным оборудованием.
  • Сообщалось, что в планах Нацполиции открыть подобные пункты в различных городах и селах, где смогут работать и участковые офицеры, и патрульная полиция.

Украинская правда

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Темы: Киевметрополиция
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