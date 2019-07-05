В киевском метро открыли необычный офис полиции

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал первый открытый офис полиции метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что стеклянный офис открыли на станции метро "Лукьяновская".

"Этот офис - абсолютно прозрачное помещение со стеклянными стенами. Все видят, что здесь происходит и как работает полиция", - рассказал Кличко.

фото КГГА фото КГГА

По его словам, помещение спроектировано по стандартам "прозрачного" офиса. В частности, правоохранители в реальном времени через систему видеонаблюдения могут мониторить ситуацию на станции и оперативно реагировать на любые вызовы, а пассажиры смогут обратиться за помощью полиции.

фото КГГА фото КГГА

Кроме того, он добавил, что в открытом офисе полиции метрополитена есть и автоматический дефибриллятор для оказания помощи пассажирам.

фото КГГА

"Пока проект будет работать в пилотном режиме. Ближайшие месяцы правоохранители будут анализировать работу в таком формате. И, если она докажет свою эффективность, подобные офисы будут открыты на наиболее загруженных станциях метрополитена, по его пересадочных узлах", -заявил мэр Киева.

Напомним: