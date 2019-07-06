В США озвучили планы по борьбе с пропагандой Кремля

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Суббота, 6 июля 2019, 22:03

Одним из основных инструментов расширения влияния Кремля являются платформы Russia Today и Sputnik International, а также социальные СМИ, в которых тысячи оплачиваемых Кремлем групп распространяют пропаганду для создания путаницы и недоверия по отношению к западным институтам.

Об этом речь идет в концепции по противодействию усилению влияния Кремля в мире (Framework for Countering Malign Kremlin Influence), представленной агентством США по международному развитию USAID, пишет DW

По данным USAID, только на работу Russia Today и Sputnik International Кремль тратит почти $300 миллионов ежегодно. 

Как заявил директор USAID Марк Грин, Вашингтон готов оказать финансовую помощь государствам-партнерам США для уменьшения их экономической зависимости от России.

Кроме прочего, речь шла об улучшении защиты региональных энергетических систем от хакерских атак.

В качестве примеров успешного сотрудничества между восточноевропейскими странами и США Грин назвал Украину и Молдавию.  По его словам, $2,7 миллиона, инвестированных США в оборудование и средства защиты от кибератак для проведения выборов в Украине, позволили обеспечить свободное и справедливое голосование.  

Как отметил Грин, нынешние власти РФ являются "авторитарным режимом, который агрессивно ищет новую сферу влияния за рубежом".

По его словам, Кремль пытается распространить свое влияние на страны Европы и Евразии, прибегает к рычагам экономического давления на соседние страны, особенно в энергетическом секторе, пользуясь исторической зависимостью этих государств от российских нефти и газа. 

Кроме того, Россия культивирует и финансово поддерживает прокремлевские политические партии с целью добиться избрания "антидемократических кандидатов" или же просто внести неопределенность в общественную сферу.

Миссия агентства заключается в помощи правительствам других стран, гражданскому обществу и частному сектору в государствах-партнерах США на пути к самодостаточному развитию, и программа по противодействию пагубному влиянию Кремля должна стать важным инструментом в этой связи, отметил директор USAID. 

Еще одно направление новой программы - создание более диверсифицированной и демократической партийной системы в государствах-партнерах.

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Темы: Росcия пропаганда США


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