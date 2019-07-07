В штабе отчитались о результатах разминирований с начала ООС

С начала проведения операции Объединенных сил пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 5 тысяч гектаров территории и обезвредили более 21 000 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что на прошлой неделе подразделения ГСЧС были привлечены к 65 операциям, при которых обследовали 64 га территории и обезвредили 208 взрывоопасных предметов.

"Личным составом ГСЧС продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Лебединское и Бердянское", - говорится в отчете.

За неделю восстановили 8 домов, всего с начала проведения ООС восстановлено 382 жилых дома.

"Спасателями в пунктах оказания помощи населению расположенных на территории контрольных пунктов въезда / выезда была оказана медицинская и психологическая помощь 724 лицам", - заявили в пресс-центре.