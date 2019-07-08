Грузия: ведущего, который обматерил Путина, отстранили от эфира

Ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который нецензурно выругался в сторону российского президента Владимира Путина, отстранили от эфира.

Об этом говорится в сообщении телеканала, передает "Европейская правда".

Как отмечается, его отстранили на два месяца.

Уточняется, что орган самоуправления телеканала изучил авторский текст ведущего, который был оглашен в начале передачи, и принял решение приостановить его полномочия.

Телеведущий Георгий Габуния сделал нецензурный комментарий в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Госдума РФ 9 июля попросит правительство запретить импорт грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы в Грузию. Также в Госдуме требуют экстрадировать и судить журналиста.