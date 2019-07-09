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Гройсман обвинил Порошенко в скандале с участием Климпуш-Цинцадзе в саммите Украина-ЕС

Вторник, 9 июля 2019, 00:20

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, "автором" которого он назвал бывшего президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом Гройсман сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"То, что произошло, на мой взгляд, имеет только одну причину. Вместо того, чтобы перезвонить мне и сказать, что есть какая-то техническая проблема, кого-то не пускают. Я принял бы меры, чтобы урегулировать эту проблему, если бы я о ней знал. Вместо этого вице-премьер-министр идет и устраивает скандал прямо на входе в Мариинский дворец.

Как только она устраивает скандал, рядом случайно оказываются две камеры - "5 канала" и канала "Прямой", - заявил премьер.

"Меня это наводит на мысли, что было желание не принять участие в работе саммита, а было желание устроить политический скандал. Что и произошло. Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к сожалению.

Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года на должности премьер-министра время от времени такие подковерные, грязные, мелкие интриги направлялись в мой адрес", - добавил Гройсман.

По его словам, он узнал о ситуации с недопуском Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС из интернета.

Он также отметил, что этот саммит - президентского уровня, и состав делегации формирует Офис президента Украины.

"Очевидно, что наряду с другими вице-премьерами могла быть и Иванна Климпуш-Цинцадзе. Но произошло то, что произошло", - заявил он.

Напомним:

  • Вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в понедельник не пустили на саммит Украина-ЕС.
  • Она обвинила премьера Гройсмана в том, что он вычеркнул ее с участников встречи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГройсманскандалПорошенко
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