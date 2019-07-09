Более 2 тысяч бойцов за 4 года судились за статус УБД

Источник: "Юридическая Сотня", "Радио Свобода", "Украинская правда"

С марта 2014 года по март 2018 года 2328 судебных дел касались установления факта участия в АТО (ООС) и получения удостоверения участника боевых действий.

Такие данные аналитического отчета "Юридической сотни" обнародовали 9 июля в Киеве эксперты этой организации, дав рекомендации.

В частности, 2065 дел поступили в первую инстанцию, 260 – в апелляционную. 3 – в кассационную.

По данным Единого государственного реестра судебных решений, 8834 судебных дел в 2014-2018 годах касались права на получение единоразовой денежной помощи, в том числе и помощи членам семей погибших защитников.

Из них 6767 – первая инстанция, 2021 – апелляционная инстанция, 46 – кассационная инстанция.

Соавтор отчета Кристина Ковцун пояснила корреспонденту "Радио Свобода", что такое количество обращений участников боевых действий на востоке в суды свидетельствует о необходимости совершенствовать законодательство и четко выписывать права и обязанности защитников и ветеранов:

"Законодательная база нуждается в усовершенствовании и адаптации в соответствии с актуальными проблемами, с которыми сталкиваются участники российско-украинской войны. Ведь, несмотря на значительное количество законодательных изменений, количество судебных дел о нарушении прав ветеранов не уменьшается. В то же время, напоминаю, что для получения статуса УБД важно установить факт участия в боевых действиях, собрать соответствующие показания".

"Юридическая сотня" также прокомментировала проблемы, связанные с расторжением контракта и увольнением с военной службы по состоянию здоровья и семейным обстоятельства, другие проблемы.

162 обращения в апелляционную и кассационную инстанции касались увольнения с военной службы в связи с состоянием здоровья, семейным обстоятельствам и несоответствием.

Об увольнении с контракта о прохождении военной службы в особый период в связи с несоответствием за 4 года в кассационную инстанцию ​​было 212 обращений, в апелляционную – 3475.

Статус УБД с начала войны получили более 255 тысяч человек.

Как отмечают юристы, автоматически с получением статуса УБД военнослужащий получает и предусмотренные законом льготы и права.