На Луганщине из-за обстрела боевиков без воды остались 3 тысячи семей

30 просмотров
Четверг, 1 августа 2019, 07:06

В Луганской области в результате обстрела со стороны боевиков поврежден водопровод.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.

"Сегодня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно в результате обстрела, был поврежден водопровод. Без водоснабжения остались 3 тысячи 312 абонентов", - говорится в сообщении.

 

При выезде на место происшествия полицейские обнаружили яму, по признакам похожую на воронку от взрыва снаряда.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Луганская область боевые действия полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Полиция усилила охрану на округе, где проиграл брат Медведчука 25 июля 2019, 11:33
С оккупированной части Луганщины Киеву передали 64 осужденных 24 июля 2019, 14:19
В округе, где проиграл брат Медведчука, пересчитывают голоса 24 июля 2019, 09:39
Все новости
Главные новости
С августа кроме полиции улицы будет патрулировать Нацгвардия
Наследник Аль-Каиды, сын Усамы бин Ладена мертв
Новости 31 июля: Видео-реконструкция нападения на Гандзюк, кадры Зеленского
В Минске договорились с 1 августа разминировать мост в Станице Луганской
Все новости
здоровье

15 легких способов сжигать калории этим летом

психология

Как двигаться дальше, когда не хочется или Секреты мотивации

мнение

Чем вредит кофе, от чего оно спасает и сколько его лучше пить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів