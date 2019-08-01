На Луганщине из-за обстрела боевиков без воды остались 3 тысячи семей

В Луганской области в результате обстрела со стороны боевиков поврежден водопровод.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.

"Сегодня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно в результате обстрела, был поврежден водопровод. Без водоснабжения остались 3 тысячи 312 абонентов", - говорится в сообщении.

При выезде на место происшествия полицейские обнаружили яму, по признакам похожую на воронку от взрыва снаряда.