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На Луганщине из-за обстрела боевиков без воды остались 3 тысячи семей

Четверг, 1 августа 2019, 07:06

В Луганской области в результате обстрела со стороны боевиков поврежден водопровод.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.

"Сегодня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно в результате обстрела, был поврежден водопровод. Без водоснабжения остались 3 тысячи 312 абонентов", - говорится в сообщении.

 

При выезде на место происшествия полицейские обнаружили яму, по признакам похожую на воронку от взрыва снаряда.

Темы: Луганская областьбоевые действияполиция
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