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Порошенко: Назначение Гладковского было ошибкой, но я ее исправил

Четверг, 1 августа 2019, 10:44
Порошенко: Назначение Гладковского было ошибкой, но я ее исправил

Источник: интервью Петра Порошенко "Украинской правде"

Пятый президент Петр Порошенко признает, что назначение его бизнес-партнера Олега Гладковского заместителем секретаря СНБО было кадровой ошибкой, но уверяет, что он ее исправил.

Прямая речь: "Конечно (назначение Гладковского было кадровой ошибкой – ред.), если я его уволил, то увольнением я ее и исправлял".

"Неделя, которая пошла на увольнение Гладковского, была занята проверкой информации. Есть сюжет. Ты должен обратиться в прокуратуру, в НАБУ, в военную прокуратуру, в СБУ – прошу подтвердить".

"Есть ошибки? Есть. Но позиция такова, что у нас действия должны быть эффективными. Человек, в независимости от того, близок он, не близок к президенту, если он совершил ошибку или преступление, то ошибка – увольнение, преступление – тюрьма. В этом заключается принцип".

Детали: Порошенко говорит, что назначил своего бизнес-партнера на государственную должность, потому что был убежден в том, что управленческие качества Гладковского позволят быстро выполнить поставленные во время войны задачи – перевести предприятия "Укроборонпрома" на трехсменный режим. По его словам, Гладковский это сделал.

Порошенко добавил, что этот скандал ударил по его рейтингу, и что сейчас он не поддерживает отношений с Гладковским.

Прямая речь: "Нет. Я же сказал вам и подтверждаю это сейчас: я в последний раз видел его на заседании СНБО, где я его уволил. И по телефону не общался. Он должен объяснить обществу, что там случилось".

"Если у вас есть претензии, передайте их в суд и привлеките к ответственности. Я считаю, что это недопустимо, когда 8 месяцев идут одни разговоры без каких-либо дел в суде. Это означает только одно – или чего-то не было, или это было использовано, как технология. Все".

История вопроса:

  • В марте 2019 года журналисты "Bihus.info" сообщили, что бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин (тогда – глава "Укрспецэкспорта") разделили между собой 80% аванса при закупке российских деталей для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз.
  • Самолеты завозились через ОАЭ и стоили Украине 14,38 миллиона гривен, хотя из Москвы вылетали по цене в 2,3 миллиона.
  • Переписка сына Гладковского с бизнес-партнером Виталием Жуковым свидетельствует, что 30 тысяч долларов отката получил Олег Гладковський, 10 тысяч – Павел Букин.
  • Пресс-служба "Укроборонпрома" называла манипулятивной информацию про "откат" и заявляла, что детали к Ан-26 покупали "по оптимальной цене".
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
  • Кабинет министров выделил на международный аудит "Укроборонпрома" 32,5 миллиона гривен.
  • Гладковский-младший подал в суд на журналистов.
  • 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
  • После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения.
  • Позже в прокуратуре заявили, что не видят оснований для избрания меры пресечения Андрею Рогозе и Виталию Жукову, которых подозревают в занижении налогов.
  • В начале июля Гладковський снова возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу
  • 12 июня 2019 года президент Владимир Зеленский назначил экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абрамовичуса членом набсовета Укроборонпрома. Позже тот стал главой набсовета ГК "Укроборонпром".
  • Зеленский также анонсировал серьезные изменения в кадровом составе "Укроборонпрома".

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Украинская правда
Темы: ПорошенкоГладковский
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