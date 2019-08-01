На Донбассе ранен боец украинской армии

125 просмотров
Четверг, 1 августа 2019, 13:10

Источник: пресс-служба Минобороны Украины.

С начала дня 1 августа российский-оккупационные войска осуществили 3 обстрела вооруженных сил Украины.

Детали: Обстрелы произошли в районе населенного пункта Попасная, Павлополь и Красногоровки.

По имеющейся информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получили ранения. Сейчас воин находится в одном из военных мобильных госпиталей, где ему оказывают помощь. Как именно он получил ранения не уточняется.

Что было раньше: Утром 1 августа пресс-центр ООС сообщил, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм.

Пресс-центр утром не сообщал о ранении военного.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс война ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
За сутки ОБСЕ зафиксировала 34 взрывы на Донбассе 1 августа 2019, 04:55
В Минске договорились с 1 августа разминировать мост в Станице Луганской 31 июля 2019, 19:31
Возле одного из КПВВ начали взрываться боеприпасы, движение полностью остановили 31 июля 2019, 17:24
Все новости
Главные новости
Полицейская погоня в Днепре закончилась крупным ДТП с маршруткой
Апелляционный суд отменил пересчет голосов на округе Пашинского
Порошенко: Назначение Гладковского было ошибкой, но я ее исправил
Кличко обратился в НАБУ из-за заявления Богдана
Все новости
ted

10 удивительных фактов об оргазме, которые вы не знали

Культура

Свадебные приметы и суеверия

семья

Что было бы с Шекспиром, если бы он родился женщиной?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів