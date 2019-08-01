На Донбассе ранен боец украинской армии

Источник: пресс-служба Минобороны Украины.

С начала дня 1 августа российский-оккупационные войска осуществили 3 обстрела вооруженных сил Украины.

Детали: Обстрелы произошли в районе населенного пункта Попасная, Павлополь и Красногоровки.

По имеющейся информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получили ранения. Сейчас воин находится в одном из военных мобильных госпиталей, где ему оказывают помощь. Как именно он получил ранения не уточняется.

Что было раньше: Утром 1 августа пресс-центр ООС сообщил, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм.

Пресс-центр утром не сообщал о ранении военного.