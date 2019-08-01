Мужчину, который сидел под домашним арестом, нашли с пулей в голове
Источник: полиция Днепропетровской области
В городе Днепр нашли с пулевым ранением головы 28-летнего мужчину, который находился под домашним арестом за незаконное обращение с оружием.
Детали: Мужчина со следами крови на лице обнаружила жена 30 июля около 23:00. Он находился на балконе своей квартиры на четвертом этаже.
Пострадавшего доставили в больницу, где он умер.
По данным медиков, смерть повлекло пулевое проникающее ранение головы.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Продолжаются следственные действия.
10 июня 2019 года относительно 28-летнего мужчины было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК. По решению суда он находился под круглосуточным домашним арестом до 9 августа.
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