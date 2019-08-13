Зеленский дал Богдану еще одну руководящую должность
Источник: указ №595 президента
Президент Владимир Зеленский назначил руководителя Офиса президента Андрея Богдана председателем комиссии государственных наград и геральдики.
Детали: Указ вступает в силу со дня опубликования, 13 августа. В состав комиссии вошли 14 человек. Руководителем комиссии Зеленский назначил Богдана, заместителем руководителя комиссии назначили заместителя аппарата ОП Алексея Днепрова.
Секретарь комиссии - Андрей Осидак (руководитель Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП).
Почему это важно: Зеленский игнорирует требование части общества убрать юриста Игоря Коломойского Андрея Богдана с руководящей должности при президенте. Активисты призывают уволить Богдана, потому что он подпадает под действие закона о люстрации.
Что было раньше: 1 августа источник в Офисе президента распространил среди журналистов информацию, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении "по собственному желанию с момента желания".
Зеленский после этого заявил, что такие заявления на увольнение подготовили все люди из его команды.
Богдан заявил, что команда Зеленского общается с обществом "без посредников и без журналистов".
Напомним:
- Андрей Богдан был юристом олигарха Игоря Коломойского и советником Владимира Зеленского во время предвыборной кампании.
- Во второй день своего президентства, 21 мая, Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента.
- После этого Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.
- Журналисты и общественные активисты отмечали, что Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича
- Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.
- В то же время, в Минюсте также утверждают, что новый глава АП был люстрирован.
- 20 июня президент Владимир Зеленский своим указом распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.
- 25 июня Зеленский уволил Богдана с должности главы Администрации президента и назначил руководителем Офиса президента Украины.
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