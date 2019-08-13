Зеленский дал Богдану еще одну руководящую должность

Источник: указ №595 президента

Президент Владимир Зеленский назначил руководителя Офиса президента Андрея Богдана председателем комиссии государственных наград и геральдики.

Детали: Указ вступает в силу со дня опубликования, 13 августа. В состав комиссии вошли 14 человек. Руководителем комиссии Зеленский назначил Богдана, заместителем руководителя комиссии назначили заместителя аппарата ОП Алексея Днепрова.

Секретарь комиссии - Андрей Осидак (руководитель Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП).

Почему это важно: Зеленский игнорирует требование части общества убрать юриста Игоря Коломойского Андрея Богдана с руководящей должности при президенте. Активисты призывают уволить Богдана, потому что он подпадает под действие закона о люстрации.

Что было раньше: 1 августа источник в Офисе президента распространил среди журналистов информацию, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении "по собственному желанию с момента желания".

Зеленский после этого заявил, что такие заявления на увольнение подготовили все люди из его команды.

Богдан заявил, что команда Зеленского общается с обществом "без посредников и без журналистов".

Напомним: