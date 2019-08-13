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Зеленский дал Богдану еще одну руководящую должность

Вторник, 13 августа 2019, 15:13
Зеленский дал Богдану еще одну руководящую должность

Источник: указ №595 президента

Президент Владимир Зеленский назначил руководителя Офиса президента Андрея Богдана председателем комиссии государственных наград и геральдики.

Детали: Указ вступает в силу со дня опубликования, 13 августа. В состав комиссии вошли 14 человек. Руководителем комиссии Зеленский назначил Богдана, заместителем руководителя комиссии назначили заместителя аппарата ОП Алексея Днепрова.

Секретарь комиссии - Андрей Осидак (руководитель Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП).

Почему это важно: Зеленский игнорирует требование части общества убрать юриста Игоря Коломойского Андрея Богдана с руководящей должности при президенте. Активисты призывают уволить Богдана, потому что он подпадает под действие закона о люстрации.

 

 

Что было раньше: 1 августа источник в Офисе президента распространил среди журналистов информацию, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении "по собственному желанию с момента желания".

Зеленский после этого заявил, что такие заявления на увольнение подготовили все люди из его команды.

Богдан заявил, что команда Зеленского общается с обществом "без посредников и без журналистов".

Напомним:

  • Андрей Богдан был юристом олигарха Игоря Коломойского и советником Владимира Зеленского во время предвыборной кампании.
  • Во второй день своего президентства, 21 мая, Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента.
  • После этого Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.
  • Журналисты и общественные активисты отмечали, что Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича
  • Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.
  • В то же время, в Минюсте также утверждают, что новый глава АП был люстрирован.
  • 20 июня президент Владимир Зеленский своим указом распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.
  • 25 июня Зеленский уволил Богдана с должности главы Администрации президента и назначил руководителем Офиса президента Украины.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийБогданОфис президента
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