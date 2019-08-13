У Зеленского об увольнении Безсмертного: Кучма набирает наиболее эффективную команду
Источник: комментарий Офиса президента на запрос УП
Офис президента Владимира Зеленского объяснил увольнение Романа Безсмертного с должности в ТКГ тем, что под руководством Леонида Кучмы формируется наиболее эффективная команда.
Дословно: "Президент делегировал организацию отстаивание позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме.
Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске".
Детали: В ОП не ответили на вопрос, связано ли решение об увольнении Безсмертного с его заявлением о том, что Украина после гибели 4 военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран "нормандского формата" - Украина, России, Германии и Франции.
В Зеленского называют Минский переговорный процесс единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса.
В частности о прекращении огня, возвращении заключенных, обмене удерживаемыми лицами.
Что было раньше: 13 августа Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Сам Безсмертный заявил, что узнал об увольнении с ТКГ от медиа.
Предыстория:
- Роман Безсмертный с 2015 года представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, но в апреле 2016 года он вышел из состава переговорщиков "Минского процесса".
- Президент Владимир Зеленский вернул Романа Безсмертного в ТКГ 9 июля 2019 года.
- 6 августа возле Павлополя из-за обстрела боевиков погибли 4 морских пехотинца из состава Объединенных сил Украины.
- Президент Украины говорил с президентом России об обострении ситуации на Донбассе и инициировал срочную встречу лидеров стран "нормандской четверки".
- 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму.