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У Зеленского об увольнении Безсмертного: Кучма набирает наиболее эффективную команду

Вторник, 13 августа 2019, 18:03

Источник: комментарий Офиса президента на запрос УП

Офис президента Владимира Зеленского объяснил увольнение Романа Безсмертного с должности в ТКГ тем, что под руководством Леонида Кучмы формируется наиболее эффективная команда.

Дословно: "Президент делегировал организацию отстаивание позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме.

Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске".

Детали: В ОП не ответили на вопрос, связано ли решение об увольнении Безсмертного с его заявлением о том, что Украина после гибели 4 военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран "нормандского формата" - Украина, России, Германии и Франции.

В Зеленского называют Минский переговорный процесс единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса.

В частности о прекращении огня, возвращении заключенных, обмене удерживаемыми лицами.

Что было раньше: 13 августа Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Сам Безсмертный заявил, что узнал об увольнении с ТКГ от медиа.

Предыстория:

  • Роман Безсмертный с 2015 года представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, но в апреле 2016 года он вышел из состава переговорщиков "Минского процесса".
  • Президент Владимир Зеленский вернул Романа Безсмертного в ТКГ 9 июля 2019 года.
  • 6 августа возле Павлополя из-за обстрела боевиков погибли 4 морских пехотинца из состава Объединенных сил Украины.
  • Президент Украины говорил с президентом России об обострении ситуации на Донбассе и инициировал срочную встречу лидеров стран "нормандской четверки".
  • 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОфис президентаКучмаМинские соглашения
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