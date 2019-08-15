СБУ упрекнула Луценко за распространение неправды
Источник: пост СБУ в Facebook
Служба безопасности Украины заявляет, что не скрывала никаких материалов по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Дословно: "СБУ не скрывала никаких материалов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк. Таким образом утверждение Генерального прокурора Украины, распространенное в сети Интернет, является ошибочным".
"СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры продолжает принимать все возможные и необходимые меры с целью обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования обстоятельств нападения на Екатерину Гандзюк".
Детали: В СБУ отметили, что 5 марта допросили свидетеля, который рассказал, что, по словам другого лица, в июле 2018 года в Херсоне несколько человек обсуждали варианты насильственного воздействия на Гандзюк. Силовики сразу начали проверку этих слов.
Протокол допроса свидетеля приобщили к материалам уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина (Москаленко) в совершении преступления против Гандзюк.
А его копии – к делам обвиняемых в совершении нападения на Гандзюк экс-участника АТО Сергея Торбин и других лиц и к делу обвиняемого экс-помощника нардепа Игоря Павловского.
В СБУ заявляют, что материалы указанных уголовных производств предоставили стороне защиты напавших на Гандзюк.
Кроме того, СБУ сопроводительными письмами посылала эти материалы в Генпрокуратуру для поддержки государственного обвинения.
Что было раньше: Генпрокурор Юрий Луценко в интервью "Цензор.НЕТ" заявил, что СБУ скрывала материалы допросов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк.
"Мы планировали закончить следствие не позднее прошлой пятницы, и вручить Мангеру материалы для ознакомления. Но появился новый человек, который предположительно даст новые показания, которые вероятно расширят число участников заговора", - сообщил Луценко.
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Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк
История вопроса:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
- Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз".
- 2 мая Павловского, подозреваемого в сокрытии преступления, выпустили из СИЗО под домашний арест и обязали носить браслет.
- 28 июля его заметили на футбольном матче в Одессе. В Генпрокуратуре в этом не увидели нарушения условий меры пресечения.
- Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко пояснил, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста истек 26 июня, а прокуроры не подали ходатайство о продлении его действия в связи с состоянием здоровья.