СБУ упрекнула Луценко за распространение неправды

Источник: пост СБУ в Facebook

Служба безопасности Украины заявляет, что не скрывала никаких материалов по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Дословно: "СБУ не скрывала никаких материалов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк. Таким образом утверждение Генерального прокурора Украины, распространенное в сети Интернет, является ошибочным".

"СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры продолжает принимать все возможные и необходимые меры с целью обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования обстоятельств нападения на Екатерину Гандзюк".

Детали: В СБУ отметили, что 5 марта допросили свидетеля, который рассказал, что, по словам другого лица, в июле 2018 года в Херсоне несколько человек обсуждали варианты насильственного воздействия на Гандзюк. Силовики сразу начали проверку этих слов.

Протокол допроса свидетеля приобщили к материалам уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина (Москаленко) в совершении преступления против Гандзюк.

А его копии – к делам обвиняемых в совершении нападения на Гандзюк экс-участника АТО Сергея Торбин и других лиц и к делу обвиняемого экс-помощника нардепа Игоря Павловского.

В СБУ заявляют, что материалы указанных уголовных производств предоставили стороне защиты напавших на Гандзюк.

Кроме того, СБУ сопроводительными письмами посылала эти материалы в Генпрокуратуру для поддержки государственного обвинения.

Что было раньше: Генпрокурор Юрий Луценко в интервью "Цензор.НЕТ" заявил, что СБУ скрывала материалы допросов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк.

"Мы планировали закончить следствие не позднее прошлой пятницы, и вручить Мангеру материалы для ознакомления. Но появился новый человек, который предположительно даст новые показания, которые вероятно расширят число участников заговора", - сообщил Луценко.

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