Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ дорікнула Луценку за поширення неправди

Четвер, 15 серпня 2019, 14:22

Джерело: пост СБУ у Facebook

Служба безпеки України заявляє, що не приховувала жодних матеріалів у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Дослівно: "СБУ не приховувала жодних матеріалів, які могли розширити кількість замовників нападу на Катерину Гандзюк. Таким чином твердження Генерального прокурора України, поширене у мережі Інтернет, є помилковим".

"СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури продовжує вживати всі можливі і необхідні заходи з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин нападу на Катерину Гандзюк".

Деталі: В СБУ відзначили, що 5 березня допитали свідка, який розповів, що, за словами іншої особи, в липні 2018 року у Херсоні кілька осіб обговорювали варіанти насильницького впливу на Гандзюк. Силовики відразу розпочали перевірку цих слів.  

Протокол допиту свідка долучили до матеріалів кримінального провадження за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера й Олексія Левіна (Москаленка) у вчиненні злочину проти Гандзюк. 

А його копії – до справ обвинувачених у вчиненні нападу на Гандзюк екс-учасника АТО Сергія Торбіна та інших осіб та до справи обвинуваченого екс-помічника нардепа Ігоря Павловського.

В СБУ заявляють, що матеріали зазначених кримінальних проваджень надали стороні захисту нападників на Гандзюк.

Крім того, СБУ супровідними листами надсилала ці матеріли до Генпрокуратури для підтримання державного обвинувачення.

Що було раніше: Генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив, що СБУ приховувала матеріали допитів, які могли розширити кількість замовників нападу на Катерину Гандзюк.

"Ми планували закінчити слідство не пізніше минулої п'ятниці, і вручити Мангеру матеріали для ознайомлення. Але з'явилася нова людина, яка імовірно дасть нові свідчення, які ймовірно розширять кількість учасників змови", - повідомив Луценко.

Знати більше:

Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Журналісти показали реконструкцію подій нападу на Гандзюк

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні 2018 року стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 6 червня 2019 року, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – на той момент помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • Ігор Павловський після оголошення підозри потрапляв до лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз".
  • 2 травня Павловського, якого підозрюють у приховуванні злочину, випустили з СІЗО під домашній арешт і зобов'язали носити браслет.
  • 28 липня його помітили на футбольному матчі в Одесі. У Генпрокуратурі в цьому не побачили порушення умов запобіжного заходу.
  • Речник ГПУ Андрій Лисенко пояснив, що термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту сплив 26 червня, а прокурори не подали клопотання про продовження його дії у зв’язку зі станом здоров’я. 

Українська правда
Теми: СБУЛуценконапад на Гандзюк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
СБУ
У Дніпрі затримали інформаторку окупантів – посадовицю Укрзалізниці
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Жителька Миколаєва зливала місця дислокації влади і ЗСУ "беркутівцю" в Крим – СБУ
Останні новини
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
Усі новини...
Реклама: