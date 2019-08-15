СБУ дорікнула Луценку за поширення неправди
Джерело: пост СБУ у Facebook
Служба безпеки України заявляє, що не приховувала жодних матеріалів у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Дослівно: "СБУ не приховувала жодних матеріалів, які могли розширити кількість замовників нападу на Катерину Гандзюк. Таким чином твердження Генерального прокурора України, поширене у мережі Інтернет, є помилковим".
"СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури продовжує вживати всі можливі і необхідні заходи з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин нападу на Катерину Гандзюк".
Деталі: В СБУ відзначили, що 5 березня допитали свідка, який розповів, що, за словами іншої особи, в липні 2018 року у Херсоні кілька осіб обговорювали варіанти насильницького впливу на Гандзюк. Силовики відразу розпочали перевірку цих слів.
Протокол допиту свідка долучили до матеріалів кримінального провадження за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера й Олексія Левіна (Москаленка) у вчиненні злочину проти Гандзюк.
А його копії – до справ обвинувачених у вчиненні нападу на Гандзюк екс-учасника АТО Сергія Торбіна та інших осіб та до справи обвинуваченого екс-помічника нардепа Ігоря Павловського.
В СБУ заявляють, що матеріали зазначених кримінальних проваджень надали стороні захисту нападників на Гандзюк.
Крім того, СБУ супровідними листами надсилала ці матеріли до Генпрокуратури для підтримання державного обвинувачення.
Що було раніше: Генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив, що СБУ приховувала матеріали допитів, які могли розширити кількість замовників нападу на Катерину Гандзюк.
"Ми планували закінчити слідство не пізніше минулої п'ятниці, і вручити Мангеру матеріали для ознайомлення. Але з'явилася нова людина, яка імовірно дасть нові свідчення, які ймовірно розширять кількість учасників змови", - повідомив Луценко.
Знати більше:
Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова
Журналісти показали реконструкцію подій нападу на Гандзюк
Передісторія:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- У квітні 2018 року стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
- 6 червня 2019 року, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.
- За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – на той момент помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
- Ігор Павловський після оголошення підозри потрапляв до лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз".
- 2 травня Павловського, якого підозрюють у приховуванні злочину, випустили з СІЗО під домашній арешт і зобов'язали носити браслет.
- 28 липня його помітили на футбольному матчі в Одесі. У Генпрокуратурі в цьому не побачили порушення умов запобіжного заходу.
- Речник ГПУ Андрій Лисенко пояснив, що термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту сплив 26 червня, а прокурори не подали клопотання про продовження його дії у зв’язку зі станом здоров’я.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua