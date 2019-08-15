СБУ дорікнула Луценку за поширення неправди

Джерело: пост СБУ у Facebook

Служба безпеки України заявляє, що не приховувала жодних матеріалів у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Дослівно: "СБУ не приховувала жодних матеріалів, які могли розширити кількість замовників нападу на Катерину Гандзюк. Таким чином твердження Генерального прокурора України, поширене у мережі Інтернет, є помилковим".

"СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури продовжує вживати всі можливі і необхідні заходи з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин нападу на Катерину Гандзюк".

Деталі: В СБУ відзначили, що 5 березня допитали свідка, який розповів, що, за словами іншої особи, в липні 2018 року у Херсоні кілька осіб обговорювали варіанти насильницького впливу на Гандзюк. Силовики відразу розпочали перевірку цих слів.

Протокол допиту свідка долучили до матеріалів кримінального провадження за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера й Олексія Левіна (Москаленка) у вчиненні злочину проти Гандзюк.

А його копії – до справ обвинувачених у вчиненні нападу на Гандзюк екс-учасника АТО Сергія Торбіна та інших осіб та до справи обвинуваченого екс-помічника нардепа Ігоря Павловського.

В СБУ заявляють, що матеріали зазначених кримінальних проваджень надали стороні захисту нападників на Гандзюк.

Крім того, СБУ супровідними листами надсилала ці матеріли до Генпрокуратури для підтримання державного обвинувачення.

Що було раніше: Генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив, що СБУ приховувала матеріали допитів, які могли розширити кількість замовників нападу на Катерину Гандзюк.

"Ми планували закінчити слідство не пізніше минулої п'ятниці, і вручити Мангеру матеріали для ознайомлення. Але з'явилася нова людина, яка імовірно дасть нові свідчення, які ймовірно розширять кількість учасників змови", - повідомив Луценко.

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