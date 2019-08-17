Дело Грымчака: суд вынес новое решение
Источник: адвокат Грымчака Татьяна Матяш
Деснянский суд Чернигова 17 августа вынес решение об исправлении ошибки в постановлении о мере пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака, однако этот документ еще не вступил в силу, поэтому Грымчака пока не должны арестовывать.
Прямая речь: "УПК предусматривает определенный порядок вступления в силу решения суда. Любое решение суда – приговор, или постановление не набирают законной силы с момента их провозглашения. Есть время, чтобы реализовать право человека на апелляционное обжалование".
Детали: Матяш объяснила, что таким образом сейчас действует постановление от 16 августа. Но оно по сути касается другого человека, поскольку в нем ошибочно указано отчество Грымчака.
Матяш также опубликовала в Facebook постановление от 17 августа, на котором есть приписка, что по состоянию на 17 августа этот документ не вступил в законную силу.
Это постановление вступит в силу через пять дней, если не будет подана апелляция, или после рассмотрения апелляции, если адвокат все же решит обжаловать это решение.
В то же время Матяш добавила, что прокуроры настаивают на том, что решение действующее, и у них есть основания отправить Грымчака в СИЗО.
Что было ранее: 16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем.
Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака
Предыстория:
- 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержализаместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
- По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
- Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена заместителя министра Юлия Гримчак сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.
- Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.
- По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирмза различные "услуги".
- Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.