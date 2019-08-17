Дело Грымчака: суд вынес новое решение

Источник: адвокат Грымчака Татьяна Матяш

Деснянский суд Чернигова 17 августа вынес решение об исправлении ошибки в постановлении о мере пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака, однако этот документ еще не вступил в силу, поэтому Грымчака пока не должны арестовывать.

Прямая речь: "УПК предусматривает определенный порядок вступления в силу решения суда. Любое решение суда – приговор, или постановление не набирают законной силы с момента их провозглашения. Есть время, чтобы реализовать право человека на апелляционное обжалование".

Детали: Матяш объяснила, что таким образом сейчас действует постановление от 16 августа. Но оно по сути касается другого человека, поскольку в нем ошибочно указано отчество Грымчака.

Матяш также опубликовала в Facebook постановление от 17 августа, на котором есть приписка, что по состоянию на 17 августа этот документ не вступил в законную силу.

Это постановление вступит в силу через пять дней, если не будет подана апелляция, или после рассмотрения апелляции, если адвокат все же решит обжаловать это решение.

В то же время Матяш добавила, что прокуроры настаивают на том, что решение действующее, и у них есть основания отправить Грымчака в СИЗО.

Что было ранее: 16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем.

Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Предыстория: