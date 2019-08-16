Суд арестовал не того Грымчака

Источник: "Украинская правда"

Суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем.

Детали: После оглашения решения адвокат Грымчака сообщила, что в материалах дела и решении суда неправильно указано отчество.

Вместо "Юрия Николаевича" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича".

Судья подтвердила ошибку, сказала, что будет исправлять и вышла из зала заседания. Грымчак остался в зале.

Прокурор сказал, что неправильное отчество было опечаткой и "человеческим фактором".

По словам адвоката Татьяны Матяш, неправильное отчество указанное также в ходатайстве прокуратуры.

Кроме того, защитница рассказала, что судья в решении написала имя ее коллеги, который не присутствовал на заседании.

Арест рассматривал суд в Чернигове, так как дело расследует Служба безопасности Черниговской области.

Судья решила, что Грымчак может выйти из-под ареста под залог в 6 миллионов. По мнению суда, более мягкая мера пресечения не поможет предотвратить риски его побега, уничтожение доказательств и тому подобное.

Прокуратура просила арестовать чиновника с альтернативой залога в 12 миллионов гривен. В то же время, защита настаивала, что вообще нет оснований применять к Грымчаку меру пресечения.

Что было ранее: Генпрокуратура просила избрать Грымчаку и его сообщнику Игорю Овдиенко мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога – обоим в размере 12 млн грн.

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