Суд арестовал не того Грымчака

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Пятница, 16 августа 2019, 21:41

Источник: "Украинская правда"

Суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем.

Детали: После оглашения решения адвокат Грымчака сообщила, что в материалах дела и решении суда указано неправильное отчество.

Вместо "Юрия Николаевича" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича".

Судья подтвердила ошибку, сказала, что будет исправлять и вышла из зала заседания. Грымчак остался в зале.

Прокурор сказал, что неправильное отчество было опечаткой и "человеческим фактором".

По словам адвоката Татьяны Матяш, неправильное отчество указанное также в ходатайстве прокуратуры.

Кроме того, защитница рассказала, что судья в решении написала имя ее коллеги, который не присутствовал на заседании.

Арест рассматривал суд в Чернигове, так как дело расследует Служба безопасности Черниговской области.

Судья решила, что Грымчак может выйти из-под ареста под залог в 6 миллионов. По мнению суда, более мягкая мера пресечения не поможет предотвратить риски его побега, уничтожения доказательств и тому подобное.

Прокуратура просила арестовать чиновника с альтернативой залога в 12 миллионов гривен. В то же время, защита настаивала, что вообще нет оснований применять к Грымчаку меру пресечения.

Что было ранее: Генпрокуратура просила избрать Грымчаку и его сообщнику Игорю Овдиенко мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога – обоим в размере 12 млн грн.

Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Предыстория:

  • 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
  • По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
  • Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена заместителя министра Юлия Гримчак сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.
  • Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.
  • По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".
  • Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Грымчак


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