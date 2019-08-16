Суд арестовал не того Грымчака
Источник: "Украинская правда"
Суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем.
Детали: После оглашения решения адвокат Грымчака сообщила, что в материалах дела и решении суда неправильно указано отчество.
Вместо "Юрия Николаевича" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича".
Судья подтвердила ошибку, сказала, что будет исправлять и вышла из зала заседания. Грымчак остался в зале.
Прокурор сказал, что неправильное отчество было опечаткой и "человеческим фактором".
По словам адвоката Татьяны Матяш, неправильное отчество указанное также в ходатайстве прокуратуры.
Кроме того, защитница рассказала, что судья в решении написала имя ее коллеги, который не присутствовал на заседании.
Арест рассматривал суд в Чернигове, так как дело расследует Служба безопасности Черниговской области.
Судья решила, что Грымчак может выйти из-под ареста под залог в 6 миллионов. По мнению суда, более мягкая мера пресечения не поможет предотвратить риски его побега, уничтожение доказательств и тому подобное.
Прокуратура просила арестовать чиновника с альтернативой залога в 12 миллионов гривен. В то же время, защита настаивала, что вообще нет оснований применять к Грымчаку меру пресечения.
Что было ранее: Генпрокуратура просила избрать Грымчаку и его сообщнику Игорю Овдиенко мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога – обоим в размере 12 млн грн.
Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака
Предыстория:
- 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
- По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
- Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена заместителя министра Юлия Гримчак сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.
- Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.
- По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".
- Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.