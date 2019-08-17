Полиция изъяла всю документацию и сервер сгоревшего "Токио Стар"

Источник: Интерфакс-Украина

Правоохранители изъяли всю документацию и сервер гостиницы "Токио Стар", где в результате пожара погибли 9 человек, 10 пострадавших находятся в больнице, четверо из которых в тяжелом состоянии.

Детали: Как сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех, полиция проводит следственные действия с владельцем гостиницы "Токио Стар" и представителями фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию.

Продолжаются мероприятия по выяснению причины пожара и установлению личностей погибших.

Ранее Бех сообщал, что правоохранители рассматривают три версии причины возникновения пожара, одна из которых, вероятно, убийство и поджог с целью скрыть преступление.

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