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Полиция изъяла всю документацию и сервер сгоревшего "Токио Стар"

Суббота, 17 августа 2019, 20:40

Источник: Интерфакс-Украина

Правоохранители изъяли всю документацию и сервер гостиницы "Токио Стар", где в результате пожара погибли 9 человек, 10 пострадавших находятся в больнице, четверо из которых в тяжелом состоянии. 

Детали: Как сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех, полиция проводит следственные действия с владельцем гостиницы "Токио Стар" и представителями фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию. 

Продолжаются мероприятия по выяснению причины пожара и установлению личностей погибших.

Ранее Бех сообщал, что правоохранители рассматривают три версии причины возникновения пожара, одна из которых, вероятно, убийство и поджог с целью скрыть преступление.

Предыстория:

  • Ночью 17 августа в отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар. Сперва сообщалось о 8 погибших. Позже их количество возросло до 9. Еще десять были госпитализированы. 
  • Полиция по данному факту открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".
  • Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.
  • Представители ГСЧС на брифинге сообщили, что двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо, а часть из его 270 номером не имели даже окон.
  • Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью сокрытия убийства.
  • Среди пострадавших во время пожара двое иностранцев и один ребенок
  • ГБР расследует ненадлежащее исполнение обязанностей работниками ГСЧС, что привело к пожару в отеле и гибели людей. 

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Темы: Одессапожарполиция
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