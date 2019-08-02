Под Киевом бывшие супруги напали на полицию и побили автомобиль

В Макаровском районе на полицейских, которые приехали утихомирить бывших супругов, но пара напала на правоохранителей и повредила служебный автомобиль полиции.

Об этом 2 августа сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Полицейские прибыли на вызов о семейном насилии в село Красная Слобода.

"Их "приветливо" встретили хозяева указанного дома - забрызгали глаза слезоточивым газом и палкой избили служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что конфликт произошел между пенсионеркой и ее дочерью. Когда приехали полицейские, 41-летняя женщина в нетрезвом состоянии начала оскорблять нецензурной лексикой работников полиции.

"Поддержать" свою бывшую возлюбленную решил мужчина и они из двух баллончиков устроили для полицейских "газовую "атаку", - добавили в полиции.

Затем 38-летний мужчина выбежал на улицу, схватил деревянную палку и повредил служебный автомобиль правоохранителей.

Несмотря на полученные химические ожоги глаз, полицейские задержали женщину и ее бывшего мужа на месте происшествия.

Сообщается, что содержание алкоголя в крови 41-летней злоумышленницы составил 1,3 промилле.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения - содержание под стражей.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

Напомним:

В ночь на 1 августа правоохранители в Киевской области обнаружили 33-летнюю женщину, которая вдоль трассы "Киев-Чоп" шла на концерт певца Олега Винника.