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Июль в Киеве стал самым прохладным почти за 20 лет

Пятница, 2 августа 2019, 17:55

Июль 2019 года в столице оказался рекордно холодным для летнего времени года, прохладнее нынешнего июля был июль 2000 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Необычно холодная, как для середины лета температура воздуха второй декады июля оказалась ниже климатической нормы на 1,9°С, что вызвало снижение температуры воды в Днепре в пределах города 17 числа ниже 20,0°С", - отметили климатологи.

Отмечается, что холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до + 11,5°С, а жарче всего было 1 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 33,0°С.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднемесячная температура воздуха июля составила + 19,8°С и оказалась выше климатической нормы лишь на полградуса.

Также сообщается, что прохладнее нынешнего июля был июль 2000 года, потому что его температура на 0,2°С оказалась ниже климатической нормы.

Кроме того, осадков в столице выпало - 73 мм, что составило 83% климатической нормы.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что из-за длительного снижения температуры воздуха в Киеве температура воды в Днепре впервые после 27 мая стала ниже + 20°С.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
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