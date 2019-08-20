Суд арестовал владельца гостиницы "Токио Стар", где сгорели люди

Источник: прокуратура Одесской области, "Думская"

Киевский районный суд Одессы арестовал на 60 суток без права на залог владельца сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Вадима Черного, где погибло 9 человек.

Детали: Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. По словам прокурора, во время обыска у бизнесмена нашли ксерокопию американского паспорта на имя Черного В.Л., но оригинала не нашли.

фото: "Думская"

Дословно Черный: "Уголовного преследования я не боюсь. У меня в жизни были моменты, когда против меня велось 70 дел".

Также он заявлял, что не собирается никуда бежать, потому что у него бизнес в Одессе.

Адвокаты утверждают, что Черный является владельцем только первого этажа здания, а пожар был на втором этаже, который принадлежит другому человеку.

фото: "Думская"

Черного хотел взять на поруки главный раввин Одессы Авроом Вольф, но ему отказали.

фото: "Думская"

Что было раньше: Черному сообщили о подозрении в нарушении требований к пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

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