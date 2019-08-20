Суд арестовал владельца гостиницы "Токио Стар", где сгорели люди

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Вторник, 20 августа 2019, 16:23

Источник: "Думская"

Киевский районный суд Одессы арестовал на 60 суток владельца сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Вадима Черного, где погибло 9 человек.

Детали: Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. По словам прокурора, во время обыска у бизнесмена нашли ксерокопию американского паспорта на имя Черного В.Л., но оригинала не нашли.

Что было раньше: Черному сообщили о подозрении в нарушении требований к пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

Предыстория:

  • В ночь с 16 на 17 августа в гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар, в результате которого девять человек погибли и еще десять были госпитализированы.
  • Полицейские установили личности шести погибших.
  • Полиция рассматривала три версии пожара в гостинице "Токио Стар", но версию поджога с целью сокрытия убийства отвергла.
  • Владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного задержали 18 августа.

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Темы: суд Одесса


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