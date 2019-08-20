Суд арестовал владельца гостиницы "Токио Стар", где сгорели люди
Источник: прокуратура Одесской области, "Думская"
Киевский районный суд Одессы арестовал на 60 суток без права на залог владельца сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Вадима Черного, где погибло 9 человек.
Детали: Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. По словам прокурора, во время обыска у бизнесмена нашли ксерокопию американского паспорта на имя Черного В.Л., но оригинала не нашли.
Дословно Черный: "Уголовного преследования я не боюсь. У меня в жизни были моменты, когда против меня велось 70 дел".
Также он заявлял, что не собирается никуда бежать, потому что у него бизнес в Одессе.
Адвокаты утверждают, что Черный является владельцем только первого этажа здания, а пожар был на втором этаже, который принадлежит другому человеку.
Черного хотел взять на поруки главный раввин Одессы Авроом Вольф, но ему отказали.
Что было раньше: Черному сообщили о подозрении в нарушении требований к пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.
Предыстория:
- В ночь с 16 на 17 августа в гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар, в результате которого девять человек погибли и еще десять были госпитализированы.
- Полицейские установили личности шести погибших.
- Полиция рассматривала три версии пожара в гостинице "Токио Стар", но версию поджога с целью сокрытия убийства отвергла.
- Владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного задержали 18 августа.