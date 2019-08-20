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Суд арестовал владельца гостиницы "Токио Стар", где сгорели люди

Вторник, 20 августа 2019, 16:23

Источник: прокуратура Одесской области, "Думская"

Киевский районный суд Одессы арестовал на 60 суток без права на залог владельца сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Вадима Черного, где погибло 9 человек.

Детали: Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. По словам прокурора, во время обыска у бизнесмена нашли ксерокопию американского паспорта на имя Черного В.Л., но оригинала не нашли.

 
фото: "Думская"

Дословно Черный: "Уголовного преследования я не боюсь. У меня в жизни были моменты, когда против меня велось 70 дел".

Также он заявлял, что не собирается никуда бежать, потому что у него бизнес в Одессе.

Адвокаты утверждают, что Черный является владельцем только первого этажа здания, а пожар был на втором этаже, который принадлежит другому человеку.

 
фото: "Думская"

Черного хотел взять на поруки главный раввин Одессы Авроом Вольф, но ему отказали.

 
фото: "Думская"

Что было раньше: Черному сообщили о подозрении в нарушении требований к пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

Предыстория:

  • В ночь с 16 на 17 августа в гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар, в результате которого девять человек погибли и еще десять были госпитализированы.
  • Полицейские установили личности шести погибших.
  • Полиция рассматривала три версии пожара в гостинице "Токио Стар", но версию поджога с целью сокрытия убийства отвергла.
  • Владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного задержали 18 августа.

Темы: судОдесса
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