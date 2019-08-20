Суд арестовал владельца гостиницы "Токио Стар", где сгорели люди

Источник: "Думская"

Киевский районный суд Одессы арестовал на 60 суток владельца сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Вадима Черного, где погибло 9 человек.

Детали: Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. По словам прокурора, во время обыска у бизнесмена нашли ксерокопию американского паспорта на имя Черного В.Л., но оригинала не нашли.

Что было раньше: Черному сообщили о подозрении в нарушении требований к пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

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