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Таксист посадил на цепь пассажира из-за долга за поездку

Понедельник, 5 августа 2019, 13:31

На Киевщине задержали таксиста, который приковал цепью в подвале пассажира, задолжавшего ему деньги.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По данным правоохранителей 38-летний житель города Сумы сделал заказ в такси, на поездку из Киева в родной город. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Пассажир сообщил, что у него нет денег на счету. Водитель пошел ему навстречу и отвез в ближайшее отделение банка. Но выяснилось, что сумчанин задолжал финансовому учреждению, поэтому в займе ему отказали.

Было прийнято решение возвращаться в Киев. В столице также не удалось заполучить деньги. Тогда водитель решил получить деньги (пассажир задолжал за поездку 7000 гривен) по своему усмотрению.

Таксист отвез пассажира в свой гараж в селе Софиевская Борщаговка. Там, в подвале, сковал ему ногу цепью и закрыл.

 
 

Пострадавший нашел в помещении инструменты, благодаря чему ему удалось самостоятельно освободиться. Отмечается, что в неволе он провел 7 часов.

Работники Киево-Святошинского отдела полиции задержали водителя такси. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

 

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьполиция
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