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В оккупированном Крыму утонули две российские спортсменки

Понедельник, 5 августа 2019, 14:49

В Севастополе на территории аннексированного Россией Крыма при купании в шторм погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и Элина Гисмеева.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на данные оккупационных властей.

Отмечается, что несчастный случай произошел 4 августа на территории яхт-клуба.

По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать.

Тела спортсменок извлечены из воды и опознаны, сообщил президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев.

Так называемый врио губернатора Михаил Развожаев попросил правоохранительные органы оценить действия руководства яхт-клуба. Для купания это место не предназначено, спасателей у клуба нет, о происшествии сообщила охрана.

Темы: Крым
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