В райбольнице Одесской области взорвалась граната – погибли два человека
Вторник, 6 августа 2019, 23:24
Источник: полиция Одесской области
В Раздельнянской районной больнице в Одесской области в результате взрыва гранаты погибли 64-летний мужчина и 44-летняя женщина.
Детали: Полиция предполагает, что гранаты принес в больницу сожитель работницы пищеблока учреждения. Женщина находилась в здании сама. Взрыв произошел, как только мужчина закрыл за собой дверь.
На месте происшествия взрывотехники обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие, но не сработала. При осмотре установили, что взорвалась граната Ф-1.
Событие квалифицировали по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Украинская правда