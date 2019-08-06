В райбольнице Одесской области взорвалась граната – погибли два человека

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Вторник, 6 августа 2019, 23:24

Источник: полиция Одесской области 

В Раздельнянской районной больнице в Одесской области в результате взрыва гранаты погибли 64-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Детали: Полиция предполагает, что гранаты принес в больницу сожитель работницы пищеблока учреждения. Женщина находилась в здании сама. Взрыв произошел, как только мужчина закрыл за собой дверь.

 

На месте происшествия взрывотехники обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие, но не сработала. При осмотре установили, что взорвалась граната Ф-1.

 

Событие квалифицировали по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Украинская правда

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Темы: полиция Одесская область взрыв


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