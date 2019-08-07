Схема Курченко: фигуранта искали 3 года, а после задержания суд отпустил домой

Источник: решение Печерского районного суда Киева от 12 июля, опубликованное в начале августа

Правоохранители задержали харьковчанина, на которого была записана фирма беглого олигарха Сергея Курченко, однако на следующий день суд назначил ему ночной домашний арест.

Из решения суда: "Ни в самом ходатайстве, ни прокурором в судебном заседании не было приведено индивидуальных оснований для подтверждения необходимости применения меры пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого. Он сам и его адвокат просили про домашний арест, ссылаясь на "состояние здоровья" и "наличие постоянного места жительства".

11 июля был задержан бывший владелец, директор и главный бухгалтер ООО "Харьков-СПБТ". Оно относится к группе фирм, через которые, по версии прокуратуры, Курченко выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам.

Имя мужчины в судебном решении скрыто, однако указано, что он родился в городе Лозовая Харьковской области, а долю в компании приобрел в 2010 году. Эти данные совпадают с Сергеем Шевцовым, который находился в розыске Службы безопасности с сентября 2016 года.

Сергей Шевцов фото: розыск МВд

Почти три года назад Шевцову по почте направили уведомление о подозрении: мужчину подозревают в хищении, причастности к преступной организации, фиктивном предпринимательстве и служебном подлоге.

По данным следствия, в 2011-2012 годах Шевцов умышленно уклонился от уплаты акцизного налога, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 29,2 мильойнив гривен.

В результате действий Шевцова "Харьков-СПБТ" завладел сжиженным газом государственных "Укргаздобыча" и "Укрнафты".

Компанию Шевцова закрыли в сентябре 2013 года.

Почему это важно: Олигарха Сергея Курченко, который был близок к президенту Виктору Януковичу, подозревают в многомиллионных завладениях газом и деньгами, создании группы фиктивных компаний. Но в 2014 году он сбежал из страны и с тех пор скрывается от правоохранителей. Фигуранты схемы Курченко могут обладать полезной для следствия информацией и в случае привлечения к ответственности – дать обличительные показания.

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