Схема Курченко: фигуранта искали 3 года, а после задержания суд отпустил домой
Источник: решение Печерского районного суда Киева от 12 июля, опубликованное в начале августа
Правоохранители задержали харьковчанина, на которого была записана фирма беглого олигарха Сергея Курченко, однако на следующий день суд назначил ему ночной домашний арест.
Из решения суда: "Ни в самом ходатайстве, ни прокурором в судебном заседании не было приведено индивидуальных оснований для подтверждения необходимости применения меры пресечения в виде содержания под стражей".
Детали: Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого. Он сам и его адвокат просили про домашний арест, ссылаясь на "состояние здоровья" и "наличие постоянного места жительства".
11 июля был задержан бывший владелец, директор и главный бухгалтер ООО "Харьков-СПБТ". Оно относится к группе фирм, через которые, по версии прокуратуры, Курченко выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам.
Имя мужчины в судебном решении скрыто, однако указано, что он родился в городе Лозовая Харьковской области, а долю в компании приобрел в 2010 году. Эти данные совпадают с Сергеем Шевцовым, который находился в розыске Службы безопасности с сентября 2016 года.
Почти три года назад Шевцову по почте направили уведомление о подозрении: мужчину подозревают в хищении, причастности к преступной организации, фиктивном предпринимательстве и служебном подлоге.
По данным следствия, в 2011-2012 годах Шевцов умышленно уклонился от уплаты акцизного налога, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 29,2 мильойнив гривен.
В результате действий Шевцова "Харьков-СПБТ" завладел сжиженным газом государственных "Укргаздобыча" и "Укрнафты".
Компанию Шевцова закрыли в сентябре 2013 года.
Почему это важно: Олигарха Сергея Курченко, который был близок к президенту Виктору Януковичу, подозревают в многомиллионных завладениях газом и деньгами, создании группы фиктивных компаний. Но в 2014 году он сбежал из страны и с тех пор скрывается от правоохранителей. Фигуранты схемы Курченко могут обладать полезной для следствия информацией и в случае привлечения к ответственности – дать обличительные показания.
История вопроса:
- Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК".
- Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
- Журналисты нашли документы, разоблачающие схемы Курченко для уклонения от налогообложения. Вследствие этих схем Украине, по их данным, потеряла $1 млрд дохода.
- В 2017 году суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда был засекречен.
- Как стало известно "Украинской правде", вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины Януковичу, вероятно, помогла компания ICU, основательницей которой была Гонтарева.
- 28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
- В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олигарх Игорь Коломойский, сообщило, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
- В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства. Прокурора Кулика выводили из группы прокуроров, а генинспекция ГПУ проводила проверку его действий.
- 6 августа стало известно, что Генпрокуратура признала достаточными доказательства относительно Валерии Гонтаревой и Алексея Филатова, одобрила им подозрения и вызывает на допросы.
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