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Оккупанты "продали" бывшую дачу Брежнева в Ялте

Четверг, 8 августа 2019, 04:58

Оккупационная власть Крыма продала пансионат "Глициния", который в советские времена был госдачей №1.

Об этом сообщил российский Интерфакс.

"Недвижимость продана за 1,2 млрд рублей, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина в среду журналистам. По ее словам, объект приобретен российским юридическим лицом, но название компании Анюхина не уточнила", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • Госдача №1 была построена в 1955 году и использовалась как место работы и отдыха генеральных секретарей ЦК КПСС.
  • С 1997 года на базе комплекса был создан пансионат "Глициния". Он принадлежит ДУС.
  • Весной 2014 года российские оккупационные власти "национализировали" "Глицинию".

Темы: Крымоккупация
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