Оккупанты "продали" бывшую дачу Брежнева в Ялте

Оккупационная власть Крыма продала пансионат "Глициния", который в советские времена был госдачей №1.

Об этом сообщил российский Интерфакс.

"Недвижимость продана за 1,2 млрд рублей, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина в среду журналистам. По ее словам, объект приобретен российским юридическим лицом, но название компании Анюхина не уточнила", - говорится в сообщении.

Напомним: