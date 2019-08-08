Оккупанты "продали" бывшую дачу Брежнева в Ялте
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Четверг, 8 августа 2019, 04:58
Оккупационная власть Крыма продала пансионат "Глициния", который в советские времена был госдачей №1.
Об этом сообщил российский Интерфакс.
"Недвижимость продана за 1,2 млрд рублей, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина в среду журналистам. По ее словам, объект приобретен российским юридическим лицом, но название компании Анюхина не уточнила", - говорится в сообщении.
Напомним:
- Госдача №1 была построена в 1955 году и использовалась как место работы и отдыха генеральных секретарей ЦК КПСС.
- С 1997 года на базе комплекса был создан пансионат "Глициния". Он принадлежит ДУС.
- Весной 2014 года российские оккупационные власти "национализировали" "Глицинию".
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