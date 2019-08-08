Нацсовет проверит киевские вещатели с логотипом "112 Украина"

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Четверг, 8 августа 2019, 14:28

Источник: сообщение на сайте Нацсовета

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановые проверки 5 региональных компаний, которые вещают под логотипом "112 Украина".

Текст сообщения: "Национальный совет сообщает, что в соответствии с решениями… от 1 августа в период с 22 по 23 августа будут проведены внеплановые выездные проверки ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Партнер ТВ"".

Детали: Выездные проверки будут проводить по местонахождению лицензиата, указанному в лицензии. Нацсовет просит обеспечить условия для проведения проверки и заблаговременно подготовить документы и их копии, необходимые для приобщения к материалам проверки.

Что было раньше: 1 августа Нацсовет решил назначить внеплановые проверки упомянутых компаний, которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112 Украина".

История вопроса:

  • Нацсовет принял решение о проверке после мониторинга, который зафиксировал нарушение закона данным обществами.
  • В частности, упомянутые компании не соблюдали условий лицензии (несмотря на программную концепцию, где указаны культурно-художественные, научно-просветительские, развлекательные, музыкальные и детские передачи и фильмы, показывали только информационно-аналитические и публицистические передачи).
  • Также они сменили свои логотипы и вместо полного лого "ООО "Новый формат ТВ" эмблема "112 Украина"" или "ООО "Ариадна ТВ" эмблема "112 Украина" использовали только вторую часть "112 Украина".

Украинская правда

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Темы: Нацсовет телевидение


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