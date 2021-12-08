Проверка канала ОПЗЖ: Шуфрич говорит, что нет конфликта интересов, потому что передал права

Нестор Шуфрич заявляет, что приобретение корпоративных прав телеканала "Первый незалежний" не создает конфликта интересов для него как главы Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Источник: Шуфрич в комментарии "Укринформу"

Прямая речь Шуфрича: "Наличие у народного депутата в собственности корпоративных прав хозяйственного общества не приводит к наличию у него конфликта интересов при передаче таких прав в управление третьего лица в порядке, предусмотренном законом…"

Таким образом, приобретение народным депутатом корпоративных прав при условии дальнейшей передачи их в управление предотвращает наличие конфликта интересов".

Детали: То есть член ОПЗЖ объясняет, что якобы передача корпоративных прав в управление лишает его возможности влиять на деятельность телеканала.

Шуфрич также добавил, что и как глава комитета Совета по свободе слова не может влиять на Нацсовет по телевидению и радиовещанию, регулятором занимается другой комитет.

Предыстория: Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканала "Первый независимый" из-за нового владельца Шуфрича.