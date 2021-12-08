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Проверка канала ОПЗЖ: Шуфрич говорит, что нет конфликта интересов, потому что передал права

Среда, 8 декабря 2021, 21:10
Проверка канала ОПЗЖ: Шуфрич говорит, что нет конфликта интересов, потому что передал права
нестор шуфрич, фото с сайта опзж

Нестор Шуфрич заявляет, что приобретение корпоративных прав телеканала "Первый незалежний" не создает конфликта интересов для него как главы Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Источник: Шуфрич в комментарии "Укринформу"

Прямая речь Шуфрича: "Наличие у народного депутата в собственности корпоративных прав хозяйственного общества не приводит к наличию у него конфликта интересов при передаче таких прав в управление третьего лица в порядке, предусмотренном законом…"

Таким образом, приобретение народным депутатом корпоративных прав при условии дальнейшей передачи их в управление предотвращает наличие конфликта интересов".

Детали: То есть член ОПЗЖ объясняет, что якобы передача корпоративных прав в управление лишает его возможности влиять на деятельность телеканала.

Шуфрич также добавил, что и как глава комитета Совета по свободе слова не может влиять на Нацсовет по телевидению и радиовещанию, регулятором занимается другой комитет.

Предыстория: Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканала "Первый независимый" из-за нового владельца Шуфрича.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ШуфричОПЗЖсвобода словаНацсоветтелевидение
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