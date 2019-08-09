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В России заявили, что США будут вмешиваться в их выборы

Пятница, 9 августа 2019, 04:42

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что избирательная кампания в России будет проходить не без влияния США.

Об этом в четверг заявил Андрей Климов, сообщает ТАСС.

"На заседании комиссии 30 мая был рассмотрен вопрос о намерениях вмешательства США и их партнеров в российскую политическую систему накануне единого дня голосования 8 сентября 2019 года. Тогда нами был сделан вывод о том, что США и их зарубежные сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в нашей стране", - сообщил председатель СовФеда.

"К сожалению, наши выводы об ожидаемых провокациях, которые будут проходить при внешней поддержке, подтвердились", - сказал Климов, отметив, что одной из целей вмешательства являются выборы в Мосгордуму.

Чиновник также вспомнил о "DDoS-атаках, "которые исчисляются миллиардами, по отношению к нашей чувствительной системе, связанной с безопасностью государства, более половины этих атак ведется с территории США", - добавил Климов.

Напомним:

  • В Москве 27 июля проходил массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция применила против протестующих дубинки. Более 1 тысячи человек были задержаны.
  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
  • Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".

Темы: Росcиявиборы
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