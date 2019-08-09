Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что избирательная кампания в России будет проходить не без влияния США.

Об этом в четверг заявил Андрей Климов, сообщает ТАСС.

"На заседании комиссии 30 мая был рассмотрен вопрос о намерениях вмешательства США и их партнеров в российскую политическую систему накануне единого дня голосования 8 сентября 2019 года. Тогда нами был сделан вывод о том, что США и их зарубежные сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в нашей стране", - сообщил председатель СовФеда.

"К сожалению, наши выводы об ожидаемых провокациях, которые будут проходить при внешней поддержке, подтвердились", - сказал Климов, отметив, что одной из целей вмешательства являются выборы в Мосгордуму.

Чиновник также вспомнил о "DDoS-атаках, "которые исчисляются миллиардами, по отношению к нашей чувствительной системе, связанной с безопасностью государства, более половины этих атак ведется с территории США", - добавил Климов.

Напомним: