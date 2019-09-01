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Оккупанты срывают запланированные работы в Станице Луганской - СЦКК

Воскресенье, 1 сентября 2019, 14:13

Источник: пресс-центр ООС со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК

31 августа оккупационная администрация отказала представителям "Укртрансмоста" в доступе к разрушенной части моста в Станице Луганской, а 1 сентября отказала в гарантиях безопасности украинской стороне для проведения запланированных демонтажных работ.

Детали: Из-за отказа в доступе представители "Укртрансмоста" вынуждены были покинуть участок разведения №1, не проведя изучение участка разрушенного моста для определения объемов проведения дальнейших восстановительных работ.

Кроме того, 1 сентября был запланирован демонтаж, разборка и вывоз элементов конструкций разрушенного моста, уборка барьерного ограждения, вывоз поврежденных металлических конструкций, а также уборка строительного мусора.

Дословно заявление: Представителями украинской стороны СЦКК в 09.30-10.15 ч. 01.09.2019 года была проведена встреча с зеркальными патрулями СММ ОБСЕ, продемонстрирована готовность наших расчетов к проведению работ по обследованию участка местности у моста, разборка и расчистка завалов разрушенной части моста.

Через СММ ОБСЕ до НЗФ РФ была доведена наша готовность к проведению работ, на что был получен отказ о гарантиях безопасности и отказ их обеспечить, объясняя отсутствием детального плана восстановительных работ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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