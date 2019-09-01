На блокпостах возле Мариуполя задержали 6 причастных к деятельности боевиков

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Воскресенье, 1 сентября 2019, 20:03

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

За сутки в зоне проведения ОС задержаны 6 граждан, причастные к незаконным вооруженным формированиям.

Детали: 31 августа при проверке документов при попытке пересечения блокпостов вблизи Мариуполя военнослужащие Нацгвардии задержали 2 женщин и 4 мужчин - жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

"Указанные лица пытались пересечь блокпосты как на собственном транспорте, так и рейсовыми автобусами", - сообщили в штабе.

В течение недели на блокпостах в районе проведения ОС были задержаны 10 человек, совершивших административные правонарушения, 9 - уголовные преступления, а также 9 причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Все правонарушители были переданы сотрудникам Нацполиции. 

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс Росcия


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