Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На блокпостах біля Маріуполя затримали 6 причетних до діяльності бойовиків

Неділя, 1 вересня 2019, 20:03

Джерело: прес-центр операції Об'єднаних сил

Протягом доби у зоні проведення ОС затримано 6 громадян, причетних до незаконних збройних формувань. 

Деталі: 31 серпня під час перевірки документів при спробі перетину блокпостів поблизу Маріуполя військовослужбовці Нацгвардії затримали 2 жінок і 4 чоловіків - мешканців Донецької та Луганської областей, які причетні до незаконних збройних формувань. 

"Вказані особи намагалися перетнути блокпости як власним транспортом, так і рейсовими автобусами", - повідомили в штабі. 

Протягом тижня на блокпостах в районі проведення ОС  було затримано 10 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, 9 – кримінальні правопорушення, а також 9 причетних до незаконних збройних формувань. 

Усіх правопорушників було передано працівникам Нацполіції.

 

Українська правда
Теми: ООСДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
Усі новини...
Реклама: