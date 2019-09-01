На блокпостах біля Маріуполя затримали 6 причетних до діяльності бойовиків

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Неділя, 1 вересня 2019, 20:03

Джерело: прес-центр операції Об'єднаних сил

Протягом доби у зоні проведення ОС затримано 6 громадян, причетних до незаконних збройних формувань. 

Деталі: 31 серпня під час перевірки документів при спробі перетину блокпостів поблизу Маріуполя військовослужбовці Нацгвардії затримали 2 жінок і 4 чоловіків - мешканців Донецької та Луганської областей, які причетні до незаконних збройних формувань. 

"Вказані особи намагалися перетнути блокпости як власним транспортом, так і рейсовими автобусами", - повідомили в штабі. 

Протягом тижня на блокпостах в районі проведення ОС  було затримано 10 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, 9 – кримінальні правопорушення, а також 9 причетних до незаконних збройних формувань. 

Усіх правопорушників було передано працівникам Нацполіції.

 

Українська правда

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Теми: ООС Донбас Росія


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