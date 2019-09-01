На блокпостах біля Маріуполя затримали 6 причетних до діяльності бойовиків
Джерело: прес-центр операції Об'єднаних сил
Протягом доби у зоні проведення ОС затримано 6 громадян, причетних до незаконних збройних формувань.
Деталі: 31 серпня під час перевірки документів при спробі перетину блокпостів поблизу Маріуполя військовослужбовці Нацгвардії затримали 2 жінок і 4 чоловіків - мешканців Донецької та Луганської областей, які причетні до незаконних збройних формувань.
"Вказані особи намагалися перетнути блокпости як власним транспортом, так і рейсовими автобусами", - повідомили в штабі.
Протягом тижня на блокпостах в районі проведення ОС було затримано 10 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, 9 – кримінальні правопорушення, а також 9 причетних до незаконних збройних формувань.
Усіх правопорушників було передано працівникам Нацполіції.
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