Зеленский о Гонтаревой: Право на безопасность не зависит от прежних должностей

Президент Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов оперативного расследования обстоятельств пожара, произошедшего в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой в с. Гореничи Киевской области.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ – брутальное преступление, быстрое расследование которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.

В Украине все должны чувствовать себя защищенными, независимо от прежних или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должно быть незыблемо (что до последнего – решение может принимать только суд)".

Детали: Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации.

Этому предшествовало: в ночь на 17 сентября дом Гонтаревых в Гореничах под Киевом сожгли дотла. Полиция по записям камер видеонаблюдения установила, что около 3-х ночи неизвестный перелеза через забор домовладения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, – не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству".

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